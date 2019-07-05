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Похолодание и грозовые дожди: каким областям не повезет с погодой

STYLERЖизнь    05.07.2019 - 06:49
Похолодание и грозовые дожди: каким областям не повезет с погодой
Погода в Украине 5 июля (фото: pixabay.com)

Погода в Украине в последний рабочий день недели принесет прохладу и осадки

Погода в Украине в пятницу, 5 июля, продолжит тенденцию июльской прохлады, кроме того в некоторых областях ожидаются дожди и грозы. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

К слову, ранее синоптик дала прогноз погоды на неделю, а также рассказала, какие области в ближайшее время будет заливать дождями.

Так, сегодня в течение дня на большей территории страны ожидается умеренный температурный режим - от +21 до +26 градусов.

Даже на Юге страны будет не слишком жарко - от +25 до +29, однако местами воздух прогреется до +30 градусов.

Похолодание и грозовые дожди: каким областям не повезет с погодой

Погода в Украине 5 июля (фото: facebook.com/tala.didenko)

Дожди и грозы в последний рабочий день недели вероятны на Западе, Севере, а также в Одесской и Винницкой областях. На остальной территории будет сухо.

В Киеве 5 июля также пройдут локальные дожди с грозами. Температурные указатели днем +24... +25 градусов.

"В ближайшее время в Украине сильной жары не будет", - пишет Наталка Диденко.

Похолодание и грозовые дожди: каким областям не повезет с погодой

Погода в Украине 5 июля (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Ранее мы писали, что страшный ураган наделал много бед в Днепропетровской области. Ветер наломал деревьев, повреждены десятки автомобилей, люди застревали в лифтах через обесточивание домов.

Напомним, в Ровенской области пронеслась сильная песчаная буря, которая снесла ветром крышу со здания школы в одном из сел. Жители Полесья были шокированы таким явлением.

Кстати, мощная гроза с сильными шквальными порывами ветра недавно обрушилась на Киев. Жители столицы Украины наблюдали молнии, а также слышали раскаты грома.

Синоптики дали прогноз погоды на выходные В начале июля в Киеве зафиксировано два температурных рекорда
Новости Украины Наталка ДиденкоПогода
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