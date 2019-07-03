Ураган у Дніпрі накоїв чимало лиха: в мережі показали наслідки бурі (відео)

Ураган обрушився на Дніпро 2 липня (Фото: колаж РБК-Україна)

Ураган лютував у Дніпрі, Кривому Розі та інших містах області

Потужний ураган розгулявся в Дніпрі 2 липня і спричинив колапс на деяких дорогах, виривав дерева, повалив паркани та інші конструкції. Через негоду постраждали три людини. У мережі публікують фото та відео наслідків негоди.

Шквальний вітер валив дерева в різних районах Дніпра. Були розірвані лінії електропередач, і у жителів міста виникали проблеми при спробах викликати рятувальників та аварійні служби.

Як розповів представник мерії Михайло Лисенко, за 19 хвилин у Дніпрі впало 126 дерев.

Ураган в Дніпрі 2 липня валив дерева і блокував дороги (Фото: dp.informator.ua)

Через дерево, що впало на зупинку громадського транспорту на проспекті Івана Мазепи, постраждали 3 людини.

В результаті блокування доріг деревами, що впали на житлових масивах Перемога, Сокіл, Фрунзенський водіям доводилося робити гаки та стояти в заторах.

Відео: facebook.com/informator.dp.ua

Додамо, що рух тролейбусів у деяких районах було паралізовано через обірвані провода.

Також в результаті розгулу стихії були пошкоджені автомобілі, припарковані на дорогах - на машини падали дерева.

Крім самого Дніпра, негода накоїла лиха і в інших містах області.

У Кривому Розі через бурю, яка рвала дроти, в деяких районах пропало електрику, люди застрягали в ліфтах.

Буря і наслідки в Кривому Розі (Відео: facebook.com/1KR.UA)

У Саксаганському районі впали тополі та пошкодили 12 авто й обірвали ЛЕП.

У Департаменті розвитку інфраструктури Кривого Рогу розповіли, що комунальники почали прибирати з доріг вирвані з коренем дерева під час аварійної ситуації.

Ураган в Кривому Розі 2 липня виривав дерева (Фото: 1kr.ua)

Сильний ураган і злива "відвідали" також і Придніпровськ, де також залишили після себе вирвані тополі, перекриті проїзди та позбавили світла деякі райони.

Додамо, що через ураган в Кривому Розі та Дніпрі в дорозі затрималися близько десяти поїздів.

Як повідомлялося раніше, днями ураган буквально за кілька хвилин наробив лиха в декількох районах Чернівецької та Рівненської областей. У різних районах місцеві жителі залишилися без електроенергії і на кілька селищ обрушився град, злива та жахливий вітер.

Також ми писали про те, що в Рівненській області пронеслася сильна піщана буря, яка знесла вітром дах з будівлі місцевої школи. Жителі Полісся були шоковані таким явищем.

Нагадаємо, 1 липня страшний буревій пронісся і в інших областях України. У Чернігові вітер виривав з корінням дерева і перевертав автомобілі. Більша частина міста залишилася без електропостачання.