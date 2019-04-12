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Погода на вихідних: синоптик розповіла, де пройдуть дощі

STYLERЖиття    12.04.2019 - 11:17
Погода на вихідних: синоптик розповіла, де пройдуть дощі
Погода в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні ще не скоро стане сприятливою

Погода в Україні в суботу та неділю, 13 і 14 квітня, буде прохолодною і місцями дощовою. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Погода порадує тільки жителів південних і східних областей, а всім іншим – не пощастить, так як буде холодно і мокро. Діденко розповіла, що дощі можуть пройти також і на півдні.

"Вихідні в Україні будуть переважно холодними, тільки на сході та півдні повітря залишиться теплим. В суботу-неділю очікується протягом дня на заході і півночі +7 +12 градусів, в центрі +10 +15 градусів, на півдні та сході +14 +18 градусів. Дощі більш вірогідні 13 квітня у східній частині України, а 14 квітня – на півдні. На решта території без істотних опадів", - написала синоптик.

У столиці буде прохолодно, але за словами Діденко, істотні опади не прогнозуються.

"У Києві 13-14 квітня переважатиме прохолодна погода, температура повітря +8 +10 градусів, однак суттєві опади малоймовірні", - розповіла вона і додала, що наступного тижня очікуються заморозки, а потім потепління.

"Важливий нюанс. Наступного тижня на заході і на крайній півночі можливі заморозки. Потепління передбачається орієнтовно з середи", - додала синоптик.

Погода на вихідних: синоптик розповіла, де пройдуть дощі

Карта погоди

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик розповіла про погоду до кінця тижня і повідомила, де очікуються погіршення.

А також розповідали про те, що синоптик дала обнадійливий прогноз погоди на наступний тиждень і попередила про заморозки.

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