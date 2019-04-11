Можливі навіть заморозки: синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає

Погода в Україні (pixabay.com)

Погода в Україні буде прохолодною ще майже тиждень

Погода в Україні в найближчий тиждень очікується прохолодна, дощова і нестабільна. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко у своєму блозі на сайті opinionua.com.

Погода знову поверне у бік тепла тільки після 18 квітня. До цього в Україні очікується низька температура повітря, дощі, грози та місцями штормовий шквальний вітер. На початку наступного тижня, за прогнозом Діденко, можливі навіть заморозки.

"На початку наступного тижня, 15 та 16 квітня, вночі в західних областях України та на півночі можливі заморозки. Загалом переважатиме прохолодна погода з температурою повітря в межах +10 +14 градусів. Дощі в понеділок і вівторок пройдуть тільки на сході та півдні України", - повідомила синоптик.

У середу, 17 квітня в Україні встановиться суха погода, трохи покапає тільки на півдні, а в четвер, 18 квітня, почнеться потепління.

"17 квітня волога погода очікується на півдні, а 18 квітня всю Україну охопить сонце, підніметься температура повітря на 2-5 градусів. З цікавих метеонюансів – 16 і 17 квітня пориви вітру можуть досягати штормових", - зазначила синоптик.

Карта погоди

У столиці на наступному тижні буде сухо, але прохолодно, а потепління очікується у другій половині тижня.

"На наступному тижні в Києві переважатиме суха сонячна погода з поступовим підвищенням температури повітря до +12 +15 градусів", - розповіла Діденко і додала, що така нестабільна погода характерна для весняної пори.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптик дала несприятливий прогноз погоди до кінця тижня.

А також розповідали про те, що синоптики дали прогноз погоди на літо і попередили, що теплий період буде коротким.