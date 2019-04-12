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Погода на выходных: синоптик рассказала, где пройдут дожди

STYLERЖизнь    12.04.2019 - 11:17
Погода на выходных: синоптик рассказала, где пройдут дожди
Погода в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине еще не скоро станет благоприятной

Погода в Украине в субботу и воскресенье, 13 и 14 апреля, будет прохладной и местами дождливой. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

Погода порадует только жителей южных и восточных областей, а всем остальным – не повезет, так как будет холодно и мокро. Диденко рассказала, что дожди могут пройти также и на юге.

"Выходные в Украине будут преимущественно холодными, только на востоке и юге воздух останется теплым. В субботу-воскресенье ожидается в течении дня на западе и севере +7 +12 градусов, в центре +10 +15 градусов, на юге и востоке +14 +18 градусов. Дожди более вероятны 13 апреля в восточной части Украины, а 14 апреля – на юге. На остальной территории без существенных осадков", - написала синоптик.

В столице будет прохладно, но по словам Диденко, существенные осадки не прогнозируются.

"В Киеве 13-14 апреля будет преобладать прохладная погода, температура воздуха +8 +10 градусов, однако существенные осадки маловероятны", - рассказала она и добавила, что на следующей неделе ожидаются заморозки, а потом потепление.

"Важный нюанс. На следующей неделе на западе и на крайнем севере возможны заморозки. Потепление предполагается ориентировочно со среды", - добавила синоптик.

Погода на выходных: синоптик рассказала, где пройдут дожди

Карта погоды 

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик рассказала о погоде до конца недели и сообщила, где ожидаются ухудшения.

А также рассказывали о том, что синоптик дала обнадеживающий прогноз погоды на следующую неделю и предупредила о заморозках.

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