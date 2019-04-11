Тепла не чекайте: синоптик дала несприятливий прогноз до кінця тижня

Погода в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні в найближчі дні буде мінливою

Погода в Україні в найближчі дні буде прохолодною і вологою, а на вихідних холодні повітряні маси захоплять всю територію країни. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у своєму блозі на сайті opinionua.com.

Діденко зазначила, що в найближчі дні очікуються періодичні дощі, місцями навіть з грозами, а тепло збережеться лише в східних областях.

"У найближчі дні в Україні атмосферні фронти і циклони принесуть періодичні дощі. А іноді навіть з грозами. Дощі чергуватимуться з проясненнями, але йти будуть по-літньому типу – місцями і від невеликих до помірних за короткий термін", - розповіла синоптик.

Температура повітря буде найнижчою в західних областях, а на сході України в найближчі два дні буде тепло, а потім теж температура почне знижуватися.

Карта погоди 12 - 14 квітня

"11-12 квітня холодно буде на заході і півночі України, удень +8 +13 градусів, а от на сході, півдні і в більшості центральних областей градуси будуть нагадувати про літо, +16 +22 градуси. І саме в цих регіонах і можливі грози", - повідомила Діденко і додала, що похолодання охопить всю країну вже на вихідних.

"На вихідних, 13-14 квітня, прохолодна погода з заходу пошириться на більшу частину території України. Однак дощі залишаться лише 13 квітня у східній частині, а 14 квітня - в південній. Значна ж частина України буде перебувати в сухій повітряній масі", - додала синоптик.

У столиці в найближчі дні буде прохолодно і на вихідних пройдуть невеликі дощі.

"У Києві друга половина тижня очікується з прохолодною погодою - у столиці в нічні години передбачається + 3 + 6 градусів, у денні + 9 + 12 градусів. Періодичні дощі ймовірні 11-12 квітня", - зазначила Діденко.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики попередили, що літо 2019 буде коротким і з сюрпризами.

А також розповідали про те, що синоптики попередили про погіршення погодних умов.