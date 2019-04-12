Дощі та зливи: синоптики розповіли, в яких областях буде сухо

Погода в Україні 12 квітня принесе дощі та зливи (фото: pixabay.com)

Погода в Україні в останній робочий день тижня буде поганою

Пгода в Україні в п'ятницю, 12 квітня, продовжить засмучувати дощами та зливами. Проте деякі області циклон таки омине, передає Український гідрометцентр.

Весняна негода триватиме до кінця тижня, однак сьогодні в деяких областях буде сонячно з помірною хмарністю. Також очікується деяке зниження температури по всій території країни. Вітер пмірний - від 5 до 10 метрів за секунду.

Опади в п'ятницю не передбачаються на Закарпатті, північному заході, а також у столиці.

Найхолодніше вдень буде на Півночі та Заході - від +8 до +11 градусів, окрім Закарпатської (+13... +15) та Сумської областей (+13... +15).

Погода в Україні 12 квітня принесе дощі та зливи (фото: РБК-Україна)

В Чернігівській та решті західних областей очікується невеликий дощ, на решті території країни опади будуть доволі інтенсивними.

В Центрі очікується від +11 до +14 тепла, а ближче до Сходу та Півдня - тепліше - від +14 до +18 градусів. Температурний максимум сьогодні прогнозують для мешканців Харківщини - до +19 вище нуля.

В Києві без опадів, проте прохолодно - від +9 до +11 градусів. Вітер помірний - 5-10 метрів за секунду.

Погода в Україні 12 квітня принесе дощі та зливи (фото: meteo.gov.ua)

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