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Негідник не прийшов до дочки: як Ані Лорак відсвяткувала день народження Софії

STYLERПерсони    11.06.2019 - 15:05
Негідник не прийшов до дочки: як Ані Лорак відсвяткувала день народження Софії
Ані Лорак з дочкою Софією (фото: instagram.com/anilorak)

Ані Лорак і Софія відзначали свято без Мурата

Ані Лорак опублікувала відео з дня святкування дня народження Софії. Незважаючи на щільний графік, у співачки знайшовся час для своєї дочки, чого не скажеш про Мурата - батька іменинниці.

Раніше Лорак прийшла на здобуття щорічної премії MuzTV з Лазарєвим, чим підтвердила припущення про їх не зовсім дружні відносини. А 12 червня на дні народження дочки був відсутній Мурат.

Підписники відреагували неоднозначно на побачене, деякі повважали досить дивним, що батько дівчинки був відсутній серед запрошених гостей. Однак більшість вирішили не вдаватися в подробиці і просто привітали іменинницю:

  • Хто це цілує їх в кінці?
  • Ой, я б побувала зараз на такому святі.
  • А де ж Мурат? Негідник не прийшов до дочки.
  • Щаслива дитина - це головне. Бачити її усмішку - це безцінне.
  • Боже,які ви милі. Не можу намилуватися...
  • Як це мило.

Нагадаємо, Ані Лорак несподівано вирішила звільнити членів своєї команди- концертного директора, PR-менеджера, адміністратора.

Раніше Ані Лорак з донькою і Сергій Лазарєв разом прийшли на здобуття щорічної премії MuzTV в Москві, чим знову підігріли чутки про свій роман.

До речі, нещодавно Ані Лорак заінтригувала прихильників виходом нової пісні, шанувальники припускають, що це буде дует з Сергієм Лазарєвим.

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