Негідник не прийшов до дочки: як Ані Лорак відсвяткувала день народження Софії

Ані Лорак і Софія відзначали свято без Мурата
Ані Лорак опублікувала відео з дня святкування дня народження Софії. Незважаючи на щільний графік, у співачки знайшовся час для своєї дочки, чого не скажеш про Мурата - батька іменинниці.
Раніше Лорак прийшла на здобуття щорічної премії MuzTV з Лазарєвим, чим підтвердила припущення про їх не зовсім дружні відносини. А 12 червня на дні народження дочки був відсутній Мурат.
Підписники відреагували неоднозначно на побачене, деякі повважали досить дивним, що батько дівчинки був відсутній серед запрошених гостей. Однак більшість вирішили не вдаватися в подробиці і просто привітали іменинницю:
Нагадаємо, Ані Лорак несподівано вирішила звільнити членів своєї команди- концертного директора, PR-менеджера, адміністратора.
Раніше Ані Лорак з донькою і Сергій Лазарєв разом прийшли на здобуття щорічної премії MuzTV в Москві, чим знову підігріли чутки про свій роман.
До речі, нещодавно Ані Лорак заінтригувала прихильників виходом нової пісні, шанувальники припускають, що це буде дует з Сергієм Лазарєвим.