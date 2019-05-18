Справжнє призначення: Ані Лорак натякнула на вагітність

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ані Лорак зробила неоднозначну заяву

Ані Лорак, яка нерідко піддається критиці, на цей раз шокувала користувачів відвертим зізнанням. Неоднозначний запис, який натякає на вагітність виконавиці, опублікований у Instagram.

"Надихати, милувати, дарувати нове життя - справжнє призначення жінки", - написала Ані Лорак, спантеличивши своїх шанувальників.

Ані Лорак: (фото:instagram.com/anilorak)

Підписники виконавиці тут же почали обговорювати подію. Деяким подібний запис здався своєрідним визнанням, адже виконавиця не писала б подібні речі просто так. Також фани згадали про Лазарєва:

Це натяк?

Згодна з твоєю думкою.

А де Лазарєв?

Дарувати життя? Ви вагітні?

Звучить дивно.

Раніше Ані Лорак нагадали про Україні і зазначили, що виконавиця зовсім забула про свою батьківщину.

Також ми писали, що в тексті пісні шанувальники співачки нещодавно знайшли слова, які адресовані її колишньому чоловікові Мурату Налчаджіоглу.

Ми повідомляли, що Ані Лорак вразила своїх численних шанувальників сексуальним фото, на якому вона позує в чорному мереживному боді та білій сорочці.