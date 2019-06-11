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Подлец не пришел к дочери: как Ани Лорак отпраздновала день рождения Софии

STYLERПерсоны    11.06.2019 - 15:05
Подлец не пришел к дочери: как Ани Лорак отпраздновала день рождения Софии
Ани Лорак с дочерью Софией (фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак и София отмечали праздник без Мурата

Ани Лорак опубликовала видео со дня празднования дня рождения Софии. Несмотря на плотный график, у певицы нашлось время для своей дочери, чего не скажешь о Мурате - отце именинницы.

Ранее Лорак пришла на получение ежегодной премии MuzTV с Лазаревым, чем подкрепила догадки об их не совсем дружеских отношениях. А 12 июня на дне рождении дочери отсутствовал Мурат.

Подписчики отреагировали неоднозначно на увиденное, некоторые посчитали весьма странным, что отец девочки отсутствовал среди приглашенных гостей. Однако большинство решили не вдаваться в подробности и просто поздравили именинницу:

  • Кто это целует их в конце?
  • Ой, я бы побывала сейчас на таком празднике.
  • А где же Мурат? Подлец не пришел к дочери.
  • Счастливый ребенок - это главное. Видеть его улыбку - это бесценно.
  • Боже,какие вы милые. Не могу налюбоваться...
  • Как это мило.

Напомним, Ани Лорак неожиданно решила уволить членов своей команды- концертного директора, PR-менеджера и администратора. 

Ранее Ани Лорак с дочкой и Сергей Лазарев вместе пришли на получение ежегодной премии MuzTV в Москве, чем вновь подогрели слухи о своем романе.

К слову, недавно Ани Лорак заинтриговала поклонников выходом новой песни, поклонники предполагают, что это будет дуэт с Сергеем Лазаревым.

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