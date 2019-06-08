Ані Лорак і Лазарєв разом: з'явилися неспростовні докази (відео)

Ані Лорак і Лазарєв разом з'явилися на публіці (колаж РБК-Україна)

Ані Лорак отримала нагороду в номінації "Краще концертне шоу"

Ані Лорак і Сергій Лазарєв разом прийшли на здобуття щорічної премії MuzTV. Артистка поділилася коротким роликом, на якому видно, що Сергій Лазарєв сидить поруч з дочкою української співачки і міцно тримає її за руку під час оголошення переможця. У цей вечір артистка забрала нагороду в номінації "Краще концертне шоу". З приводу відносин Ані Лорак та Лазарєва фанати свої припущення написали під відео в Instagram виконавиці.

"Краще концертне шоу! Спасибі MuzTV і Арману Давлетярову! Спасибі кращому режисеру Олегу Бондарчуку! Спасибі всій моїй команді і кожному, хто брав участь у створенні #шоуДива! Спасибі моїм улюбленим глядачам!" – написала артистка.

Ані Лорак і Лазарєв разом з'явилися на публіці (відео: instagram.com/anilorak)

Одним з перших свій коментар залишив сам Сергій Лазарєв. Він нічого не написав, залишив тільки три червоних серця. Багато відзначили, що у вчинках і поведінці Лазарєва видно, що артист любить Ані Лорак:

Лазарєв вас звичайно любить безмежно!!!

Чекаємо шоу Діва в Україні.

Ви дійсно заслужили, тому що ваше шоу - це шоу світового рівня. Пишаюся вами сильно. Далі - більше. У вас найкраща команда і чудовий маленький вболівальник поруч з вами. Вітаю.

ДОБРЕ ВИГЛЯДАЄТЕ З ЛАЗАРЄВИМ. І донька тримає вас обох за руки)))

Лазарєв: моя дівчинка.

Сім'я.

Ані Лорак і Лазарєв разом з'явилися на публіці (скріншот: instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, що раніше Ані Лорак звинуватили в тому, що вона перетворилася на класичну розлучену.

Нещодавно Ані Лорак заінтригувала прихильників виходом нової пісні, шанувальники припускають, що це буде дует з Сергієм Лазарєвим.

Нагадаємо, стало відомо, що Ані Лорак багато років була закохана у відомого футболіста, колишнього гравця київського "Динамо".