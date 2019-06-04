Дует з Лазарєвим? Ані Лорак порадувала шанувальників звісткою

Ані Лорак повідомила приємну новину
Ані Лорак порадувала шанувальників свіжим фото, а також незвичайним посланням, яке виконавиця залишила під знімком. Відповідну публікацію артистка опублікувала в соціальній мережі Instagram.
"Скоро нова пісня! Нове життя! Ви готові?", - лаконічно зазначила Лорак. Таким чином співачка натякнула, що її шанувальників незабаром чекає сюрприз - новий кліп.
Фото: (instagram.com/anilorak)
Підписники виконавиці були приємно шоковані звісткою. Деякі припустили, що на цей раз співачка заспіває в дуеті з Лазарєвим:
Скрин: (instagram.com/anilorak)
Нагадаємо, стало відомо, що Ані Лорак багато років була закохана у відомого футболіста, колишнього гравця київського "Динамо".
До речі, нещодавно Ані Лорак зробила неоднозначну заяву і тим самим натякнула на вагітність.