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Дует з Лазарєвим? Ані Лорак порадувала шанувальників звісткою

STYLERПерсони    04.06.2019 - 13:30
Дует з Лазарєвим? Ані Лорак порадувала шанувальників звісткою
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ані Лорак повідомила приємну новину

Ані Лорак порадувала шанувальників свіжим фото, а також незвичайним посланням, яке виконавиця залишила під знімком. Відповідну публікацію артистка опублікувала в соціальній мережі Instagram.

"Скоро нова пісня! Нове життя! Ви готові?", - лаконічно зазначила Лорак. Таким чином співачка натякнула, що її шанувальників незабаром чекає сюрприз - новий кліп.

Дует з Лазарєвим? Ані Лорак порадувала шанувальників звісткоюФото: (instagram.com/anilorak)

Підписники виконавиці були приємно шоковані звісткою. Деякі припустили, що на цей раз співачка заспіває в дуеті з Лазарєвим:

  • Завжди чекаємо. Я вже в передчутті!
  • Дуже приємна новина!
  • Дует з Лазарєвим?
  • У Вас завжди виходить нас дивувати!
  • Швидше б почути...

Дует з Лазарєвим? Ані Лорак порадувала шанувальників звісткою

Скрин: (instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, стало відомо, що Ані Лорак багато років була закохана у відомого футболіста, колишнього гравця київського "Динамо".

До речі, нещодавно Ані Лорак зробила неоднозначну заяву і тим самим натякнула на вагітність.

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