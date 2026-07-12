Украинские дроны поразили Сызранский НПЗ, 10 танкеров и 4 парома РФ
Силы обороны Украины 11 июля и в ночь на 12 июля поразили Сызранский НПЗ, 10 танкеров, 4 парома и другие военные объекты россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
Нанесено поражение нефтеперерабатывающему заводу "Сызранский" в Самарской области РФ. Зафиксированы взрывы и пожар на территории предприятия. Степень нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются.
НПЗ "Сызранский" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Самарской области. Проектная мощность завода составляет около 8,5 млн. тонн нефти в год.
Предприятие производит автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационное топливо и другие используемые нефтепродукты, в частности, для обеспечения потребностей вооруженных сил РФ.
Также поражены 10 танкеров и 4 парома в акватории Азовского моря.
Танкеры используются для транспортировки российской нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций, а паромы обеспечивают военную логистику и перевозку грузов в интересах вооруженных сил РФ.
Кроме того, 11 июля поражен эшелон противника с горюче-смазочными материалами в районе Токмака Запорожской области. Зафиксировано поражение локомотива.
Атаки по НПЗ России
Напомним, по данным FT, в результате ударов Украины Россия могла потерять уже от 20% до 40% своих нефтеперерабатывающих мощностей . Кроме того, топливный кризис ударил уже по 50 млн россиян.
Ранее РБК-Украина сообщало, что по словам президента Владимира Зеленского, после недавней атаки Украины по Омскому НПЗ, в России уже не осталось неперерабатывающих заводов .