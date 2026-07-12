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Украинские дроны поразили Сызранский НПЗ, 10 танкеров и 4 парома РФ

10:13 12.07.2026 Вс
2 мин
Этот НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Самарской области
aimg Татьяна Степанова
Украинские дроны поразили Сызранский НПЗ, 10 танкеров и 4 парома РФ Фото: украинские дроны поразили Сызранский НПЗ, 10 танкеров и 4 парома РФ (Getty Images)
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Силы обороны Украины 11 июля и в ночь на 12 июля поразили Сызранский НПЗ, 10 танкеров, 4 парома и другие военные объекты россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Нанесено поражение нефтеперерабатывающему заводу "Сызранский" в Самарской области РФ. Зафиксированы взрывы и пожар на территории предприятия. Степень нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются.

НПЗ "Сызранский" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Самарской области. Проектная мощность завода составляет около 8,5 млн. тонн нефти в год.

Предприятие производит автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационное топливо и другие используемые нефтепродукты, в частности, для обеспечения потребностей вооруженных сил РФ.

Также поражены 10 танкеров и 4 парома в акватории Азовского моря.

Танкеры используются для транспортировки российской нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций, а паромы обеспечивают военную логистику и перевозку грузов в интересах вооруженных сил РФ.

Кроме того, 11 июля поражен эшелон противника с горюче-смазочными материалами в районе Токмака Запорожской области. Зафиксировано поражение локомотива.

Атаки по НПЗ России

Напомним, по данным FT, в результате ударов Украины Россия могла потерять уже от 20% до 40% своих нефтеперерабатывающих мощностей . Кроме того, топливный кризис ударил уже по 50 млн россиян.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по словам президента Владимира Зеленского, после недавней атаки Украины по Омскому НПЗ, в России уже не осталось неперерабатывающих заводов .

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