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Ані Лорак звільнила всю команду: довели до межі

STYLERПерсони    04.06.2019 - 14:30
Ані Лорак звільнила всю команду: довели до межі
Ані Лорак (фото: facebook.com/AniLorak)

Ані Лорак здивувала прихильників новиною

Ані Лорак вирішила звільнити членів своєї команди - концертного директора, PR-менеджера і адміністратора. Про це повідомляє Telegram-канал Super.ru

Співачка працювала з Михайлом Успенським (директор), його дружиною Катериною (PR-менеджер) і адміністратором протягом багатьох років.

В оточенні зірки таке рішення пояснюють тим, що Ані Лорак більше не влаштовують фінансові схеми, за якою працював менеджмент співачки.

Ані Лорак звільнила всю команду: довели до межі

Ані Лорак звільнила всіх і почала нове життя в США (скрін: instagram.com/anilorak)

До того ж, Ані Лорак значно скоротила свій концертний графік - найближчі виступи заплановані лише на серпень.

Також повідомляється, що нині виконавиця перебуває в США і інтригує шанувальників тим, що у неї починається "нове життя".

Ані Лорак звільнила всю команду: довели до межі

Ані Лорак звільнила всіх і почала нове життя в США (скрін: instagram.com/anilorak)

Зазначимо, що екс-співробітники Лорак не зневірилися і влаштувалися в продюсерський центр Михайла Гуцерієва.

До речі, нещодавно Ані Лорак заінтригувала прихильників виходом нової пісні, шанувальники припускають, що це буде дует з Сергієм Лазарєвим.

Нагадаємо, стало відомо, що Ані Лорак багато років була закохана у відомого футболіста, колишнього гравця київського "Динамо".

До речі, нещодавно Ані Лорак зробила неоднозначну заяву і тим самим натякнула на вагітність.

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