Меган Маркл зробила гучну заяву: це повинні знати всі

Меган Маркл зробила важливу заяву (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Меган Маркл планує дати довгоочікуване інтерв'ю про своє життя

Меган Маркл планує дати інтерв'ю, у якому повідає шанувальникам про своє життя. Цей крок порівнюють з інтерв'ю принцеси Діани 1995 року, яке на той момент шокувало громадськість. Про це інформує видання Ехргеѕѕ.

Згідно з джерелами, Меган веде переговори з кількома американськими телеканалами про ексклюзивне інтерв'ю, яке буде записано після того, як коронавірус ослабне.

Наголошується, що для більш яскравої картини, камери будуть знімати її будинок і сімейне життя. Показ таких подробиць зробить інтерв'ю більш інтимним та цікавим.

Джерело повідомляє, що інтерв'ю з Меган стане найбільш очікуваною подією у світі телевізійних інтерв'ю після знаменитої бесіди Діани з Мартіном Баширом. Гроші вона пожертвує на благодійність.

"Коли вона була частиною королівської сім'ї, для неї було б немислимо дати сольне інтерв'ю про своє життя і про те, як принцеса змінила світ. Однак тепер усе по-іншому", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, що Меган Маркл і принц Гаррі повідомили сумну звістку.

Ми писали, що Меган Маркл поставила принцу Гаррі ультиматум. Маркл занадто схвильована ситуацією щодо вірусу і навіть чути не хоче про те, що Гаррі може повернутися в Британію.

А також про те, що Кейт Міддлтон принизила Меган Маркл і перехопила пальму першості.