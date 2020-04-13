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Меган Маркл розкрила головну таємницю про свого сина: ім'я має значення

STYLERПерсони    13.04.2020 - 07:02
Меган Маркл розкрила головну таємницю про свого сина: ім'я має значення
Принц Гаррі і Меган Маркл (фото: royal.gov.uk)

Меган Маркл і принц Гаррі здивували шанувальників несподіваною заявою

Меган Маркл і принц Гаррі не так давно оголосили, що їх фонд тепер називається Archewell. І натхненням, як не складно здогадатися, послугувало ім'я 10-місячного сина Арчі. Про це інформує видання "Express".

За словами подружжя, "Arche" - з грецької означає "джерело дії". "Archewell - це ім'я, яке поєднує в собі давнє слово, що позначає силу і дію, воно викликає глибокі ресурси, на які кожен з нас має спиратися", - прокоментувала Меган.

Судячи з усього, дружина принца Гаррі хоче, щоб її син робив значущі речі і допомагав їй по життю боротися з несправедливістю.

Благодійна організація Archewell буде займатися створенням груп емоційної підтримки, мультимедійною освітою та створенням веб-сайту, присвяченому психофізичному здоров'ю.

До речі, в мережі досі обговорюють розлуку принца Гаррі з принцом Вільямом і його друзями. "Я думаю, що Гаррі буде страждати від недоречності. Адже тепер світ не зосереджений на них", - повідомляє джерело.

Нагадаємо, що Меган Маркл планує дати велике інтерв'ю, в якому повідає шанувальникам про своє життя. Цей крок порівнюють з інтерв'ю принцеси Діани 1995 року, яке на той момент шокувало громадськість.

Ми писали, що Меган Маркл отримала "яскраву характеристику від знайомих. Канадський журналіст порівнює дружину принца Гаррі з "професійним перевертнем".

А також повідомляли про те, що Маркл поставила принцу Гаррі ультиматум. Дружина занадто схвильована ситуацією щодо вірусу і навіть чути не хоче про те, що Гаррі може повернутися в Британію.

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