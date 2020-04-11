Професійний перевертень: Меган Маркл отримала "яскраву" характеристику від знайомих

Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

Меган Маркл звинуватили у брехні

Меган Маркл отримала характеристику від канадського журналіста Шинана Джовані. Він розповів про своє давнє знайомство з дружиною принца Гаррі, а також пояснив, чому Маркл викликала по відношенню до себе стільки негативу. Про це інформує видання "Tatler".

Дружина принца Гаррі відмовилася від королівських привілеїв і її це зовсім не засмучує, адже вона давно наважувалася на таких крок, хоча й намагалася приховати даний факт. За словами Джовані, Маркл має пробивний характер, однак при цьому часто підбудовується під інших.

Журналіст тільки починав свою кар'єру, коли Маркл знімалася в серіалі "Форс-мажори". У той життєвий період і відбулася їхня перша зустріч. Тоді журналісту вдалося поспілкуватися віч-на-віч з Меган.

Ця бесіда дозволила Джовані скласти свою думку про неї. Він вважає, що Маркл поєднує в собі риси дуже пробивної та ініціативної жінки, яка легко адаптується до змін. "Вона не новачок в тому, щоб переробити себе", - стверджує Джованні.

Через подібну здатність Маркл залишатися спокійною, незважаючи на будь=які зміни та обставини, журналіст навіть назвав її "професійним перевертнем".

Нагадаємо, що Меган Маркл і принц Гаррі повідомили сумну звістку.

Ми писали, що Меган Маркл поставила принцу Гаррі ультиматум. Маркл занадто схвильована ситуацією щодо вірусу і навіть чути не хоче про те, що Гаррі може повернутися в Британію.

А також про те, що Кейт Міддлтон принизила Меган Маркл і перехопила пальму першості.