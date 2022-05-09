Почитав з листочка і "поклав квіти Києву": в мережі звернули увагу на дивну поведінку Путіна на параді

В Москві минув помпезний парад до 9 травня на Красній площі. Однак цього року Путін був не дуже веселим, повітряної частини з авіацією не було, марширувало багато піхоти, ну й звісно Шойгу проїхався на лімузині.

В мережі звернули увагу, що Путін втратив запал, виглядав розгубленим, а ще він жодного разу не вжив вислів "специальная военная операция".

Вийшов Путін до трибуни в супроводі охоронців, вітаючи присутніх лівою рукою, хоча він і правша. Права ж рука була майже нерухома - про такі проблеми чутки ходять вже давно.

На параді під час промови він майже не підіймав очей, переважно читаючи все з листочка.

А ще він, як поговорювали, не оголосив ні офіційну війну Україні, ні мобілізацію. Диктатор також жодного разу не вжив вираз "спеціальна військова операція, зате сказав, що "Росія дала попереджувальну відсіч агресії", переінакшивши знамениті слова Лукашенка про "превентивний удар".

Сидів Путін невеселий, в оточенні ветеранів.

Фото: Путін на параді в Москві (Getty Images)

В той час його Міністр оборони Сергій Шойгу проїхався по параду стоячи в лімузині. Завершив він об'їзд докладом Путіну.

А ще Путін лицемірно поклав квіти до пам'ятників міст-героїв Києва та Одеси.