Армія Путіна "привітала" з 9 травня останнього ветерана райцентру під Харковом: тепер він бездомний

Такий "подарунок" від путінської армії отримав Іван Лисун до 9 травня. Самому ветерану дивом вдалося вижити, але він фактично залишився бездомним. Адже будинок, який ще 100 років тому побудував батько Івана Васильовича повністю зруйнований.

Золочів був обстріляний з російської артилерії 4 травня

"Зараз ми знаходимося на території мого старого будинку. Де я народився, де я виховувався батьками. Займаюся зараз, як бачите, перебудовою після бомбардування свого господарства", - розповідає Іван Лисун.

Коли почалася Друга світова, Івану Васильовичу не було і 18-ти. Він пройшов всю війну, брав участь у звільненні Польщі, Білорусі, дійшов до Німеччини. Отримав поранення і був контужений двічі, а через майже 80 років росіяни "денацифікували" його будинок.

У момент обстрілу ветеран був вдома, він дивом вижив

Донька Івана Васильовича Наталя розповідає, що в ніч обстрілу була у сусідки в підвалі, а батько залишився вдома. Коли жінка почула гуркіт, побігла рятувати батька. На щастя, він не постраждав, але був дуже сильно наляканий.

"Це були найстрашніші хвилини в моєму житті: я кричала: "Тато! Тато!" А він не відповідав. Коли я забігла до нього в кімнату, він стояв, озирався по сторонах, не міг зрозуміти, що відбувається. Я сказала: "Батько, нас обстріляли!" - розповідає Наталя.

Іван Васильович з ветеранів залишився один на весь районний центр

"У нас в Золочеві п'ять тисяч чоловік на війні (Другій світовій. - Ред.) втратили. З ветеранів я один у райцентрі залишився. Більше нікого немає! Товаришів у мене немає. Ні з ким навіть поговорити!" - каже він.

Іван Лисун каже, що коли вісім років тому почалася війна на Донбасі, Росія анексувала Крим, він пішов би захищати Україну, як в молодості. Але сили вже не ті. Тепер їх доводиться витрачати, розбираючи завали свого будинку.