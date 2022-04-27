6-метровий стіл Путіна: хто створив і скільки коштує золотий витвір у стилі "дорого-багато"

Той самий "золотий стіл" Путіна, який вмить став інтернет-мемом після зустрічі з Емануелем Макроном 7 лютого, насправді був створений ще 25 років тому. І нічого спільного з пандемією коронавірусу, через яку нібито Путін веде переговори на шестиметровій дистанції, не має.

Хто автор цього стола, скільки він коштує - читайте нижче в нашому матеріалі Styler .

Стіл створив чверть століття тому італійський підприємець Ренато Полонья, пише Corriere.

За словами виробника меблів, його виробами обставлена ціла будівля в Кремлі. Ренато очолює компанію Cantu.

Стіл виконано в стилі "дорого-багато"

У довжину стіл має шість метрів завдовжки та 2,60 завширшки. Виконаний він з натурального дерева. Верхня частина - білий лак із профілями із сусального золота та прикрасами ручної роботи.

Польнья каже, що стіл звісно може згодитися для збереження соціальної дистанції під час пандемії. Але його створювали не для цього

"Це може бути корисним для цієї мети, але, безумовно, довжина не має нічого спільного з пандемією. Я зробив цей стіл 25 років тому!" - каже мебельник.

Фото: Зустріч Путіна та Макрона в лютому 2022 (Кремль)

У 1995-1997 роках італієць обставив Кремль

Полонья розповів, що цей стіл - мала частина всіх меблів, які він зробив на замовлення Кремля у 1995-1997 роках.

"Це було 7000 квадратних метрів на двох поверхах. Був цей великий зал зі знаменитої фотографії Путіна та Макрона, а потім багато інших кімнат, включаючи Катерининський зал, де відбувалася одна із зустрічей G8 1997 року. Це була повна робота під ключ. Меблі, підлога, буазер (оформлення дерев'яними панелями стін), всі корпуси освітлення, каміни, гіпсові стелі, мармурове оздоблення на стінах..." - розповів дизайнер.

У скільки Кремлю обійшовся тоді стіл, Ренато Полонья не пригадує, проте сьогодні така робота коштувала би 100 тисяч євро.

Нагадаємо найсмішніші меми з цим столом: