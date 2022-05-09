Обмежився Донбасом. Що сказав Путін на параді 9 травня про Україну

Президент Росії Володимир Путін на параді у Москві заявив, що на Донбасі російські війська та бойовики "борються за батьківщину".

Путін заявив, що для Росії "захист батьківщини завжди був священний" і звернувшись до армії додав: "в ці дні ви боретесь за наших людей на Донбасі, за безпеку нашої батьківщини Росії".

За даними росЗМІ, до участі у військовому параді залучено 11 тисяч військовослужбовців. За словами Путіна, на параді є й військові, які приїхали із зони бойових дій на Донбасі.

"Випереджувальна відпорт"

"У Києві заявляли про можливе придбання ядерної зброї, блок НАТО розпочав активне освоєння прилеглих до нас територій, таким чином планомірно створювалася абсолютна неприйнятна для нас загроза безпосередньо біля наших кордонів. Все говорило про те, що зіткнення з неонацистами, бандерівцями, на яких США і їх молодші компаньйони зробили ставку, буде неминучим. Ми бачили як розгортається військова інфраструктура, як почали працювати сотні зарубіжних радників, йшли регулярні постачання найсучаснішої зброї з країн НАТО, небезпека зростала з кожним днем, Росія дала попереджувальну відсіч агресії. Це було вимушене, своєчасне та єдино правильне рішення", - пояснив своє рішення про "спецоперацію" глава Кремля.

"Щоб у світі не було місця катам"

"Сьогодні ополченці Донбасу разом з армією Росії борються на своїй землі, де на смерть свояли герої Великої Вітчизняної війни. звертаюся зараз до наших збройних сил і до ополченців донбасу: ви боретесь за батьківщину, за її майбутнє, за те, щоб ніхто не забув уроків другої світової, щоб у світі не було місця катам, карателям та нацистам", - додав Путін.

Крим та Одеса

Путін у своїй промові заявив, що Росія завжди виступала за створення системи рівної та неподільної безпеки та згадав про "гарантії безпеки", запропоновані в грудні минулого року США.

"Росія закликала Захід до чесного діалогу, до пошуку розумних компромісних рішень. Все даремно, країни НАТО не захотіли нас почути, а це означає, що насправді вони мали зовсім інші плани. У відкриту йшла підготовка до чергової каральної операції на Донбасі, до вторгнення на наші історичні землі, включаючи Крим", - заявив Путін, розповідаючи про передумови оголошення так званої "спецоперації".

Говорячи про пам'ять загиблих у Великій вітчизняній війні, Путін згадав і загиблих в Одесі у 2014 році.

"Сьогодні ми схилимо голову перед пам'яттю тих, чиє життя забрала Велика вітчизняна війна. Ми схиляємо голову перед пам'яттю мучеників Одеси, живцем спалених у Будинку профспілок у травні 2014 року. Перед пам'яттю старих, жінок та дітей Донбасу - мирних жителів, які загинули від обстрілів, варварських ударів неонацистів", - заявив він.

Зазначимо, раніше західні ЗМІ та розвідки повідомляли, що на параді 9 травня Путін може офіційно оголосити війну Україні, мобілізацію чи анексію ОРДЛО.