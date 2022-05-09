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Почитал с листочка и "возложил цветы Киеву": в сети обратили внимание на странное поведение Путина на параде

Новина українською →
Понедельник 09 мая 2022 13:35
Почитал с листочка и "возложил цветы Киеву": в сети обратили внимание на странное поведение Путина на параде Фото: Путин на параде в Москве (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

В Москве прошел помпезный парад 9 мая на Красной площади. Однако в этом году Путин был не очень веселым, воздушной части с авиацией не было, маршировало много пехоты, ну и конечно же Шойгу проехался на лимузине.

В сети обратили внимание, что Путин потерял "запал", выглядел растерянным, а еще он ни разу не употребил выражение "специальная военная операция".

Смотрите на нюансы парада в материале Styler.

Вышел Путин к трибуне в сопровождении охранников, приветствуя собравшихся левой рукой, хотя он и правша. Правая же рука была почти неподвижна - о таких проблемах слухи ходят уже давно.

На параде во время речи он почти не поднимал глаз, преимущественно читая все с листочка.

Почитал с листочка и &quot;возложил цветы Киеву&quot;: в сети обратили внимание на странное поведение Путина на параде

А еще он, как говорили, не объявил ни официальную войну Украине, ни мобилизацию. Диктатор также ни разу не употребил выражение "специальная военная операция, зато сказал, что "Россия дала предупредительный отпор агрессии", переиначив знаменитые слова Лукашенко о "превентивном ударе".

Сидел Путин невеселый, в окружении ветеранов.

Почитал с листочка и &quot;возложил цветы Киеву&quot;: в сети обратили внимание на странное поведение Путина на параде

Почитал с листочка и &quot;возложил цветы Киеву&quot;: в сети обратили внимание на странное поведение Путина на параде

Фото: Путин на параде в Москве (Getty Images)

В то время его Министр обороны Сергей Шойгу проехался по параду стоя в лимузине. Завершил он объезд докладом Путину.

Почитал с листочка и &quot;возложил цветы Киеву&quot;: в сети обратили внимание на странное поведение Путина на параде

А еще Путин лицемерно возложил цветы к памятникам городов-героев Киева и Одессы.

Ранее мы писали, что армия Путина "поздравила" с 9 мая последнего ветерана райцентра под Харьковом. Теперь он бездомный.

Также сообщалось, кто создал и сколько стоит золотой стол Путина - произведение в стиле "дорого-богато".

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