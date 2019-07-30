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Махає руками не тільки на рингу: Усик станцював за кермом позашляховика (відео)

STYLERЖиття    30.07.2019 - 12:42
Махає руками не тільки на рингу: Усик станцював за кермом позашляховика (відео)
Усик станцював під реп за кермом позашляховика (фото: instagram.com/usykaa)

Олександр Усик порадував своїх шанувальників новим відео

Відомий український боксер Олександр Усик станцював за кермом позашляховика Lexus LX, коли фанат знімав його на відео. Дане відео з'явилося у соцмережі Instagram.

На відео видно, як у позашляховика опускається бічне скло і Усик, який у цей час перебуває за кермом авто, починає танцювати під пісню "В последний раз" російської групи "Miyagi и Эндшпиль".

Усик станцював під реп за кермом позашляховика (відео: instagram.com/kazantip2005)

Варто зазначити, що гарний настрій боксера може бути пов'язано з тим, що Усик почав підготовку до свого першого бою в суперважкій вазі, який раніше був відкладений через травми спортсмена.

Усик заявив, що його найвірогіднішим суперником залишається Карлос Такам, бій з яким був перенесений з 25 травня. Тепер поєдинок повинен відбутися вересні або жовтні в США.

Український боксер заявив, що втомився вже тренуватися і не боксувати і з нетерпінням чекає на свій дебютний поєдинок у суперважкій вазі.

Нагадаємо, що Усик тренується перед боєм окупованому Криму на природі. При цьому в мережі неоднозначно відреагували на рішення боксера поїхати в Крим. Деякі впізнали місце на відео і зазначили, що Усик тренується в Ялті на тлі гори Ай-Петрі.

Раніше повідомлялося про те, що Олександр Усик планує провести бій на НСК "Олімпійський" у 2020 році.

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