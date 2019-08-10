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Оскар режисерові: Усик розбурхав шанувальників, повторивши сцену з "Бригади" (відео)

STYLERЖиття    10.08.2019 - 14:33
Оскар режисерові: Усик розбурхав шанувальників, повторивши сцену з "Бригади" (відео)
Усик повторив сцену з серіалу "Бригада" (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Відомий український боксер виклав нове відео і "підірвав" мережу

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик порадував своїх дописувачів новим відео, в якому він повторює сцену з популярного колись серіалу "Бригада". Відеоролик боксер виклав на своїй сторінці в Instagram.

На відео український спортсмен видав промову з серіалу. У цьому ролику також взяла участь і команда Усика. У кадрі можна побачити його тренера та партнерів по зборах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від Usyk Aleksandr (@usykaa)

Усик повторив сцену з серіалу "Бригада" (відео: instagram.com/usykaa)

Варто зазначити, що Усик в даний момент знаходиться в США, де активно готується до свого дебютного поєдинку в суперважкій вазі. Бій пройде 12 жовтня у Чикаго. Суперником українця стане камерунський боксер Карлос Такам.

Усик повинен був провести бій з Такамом ще в травні, але через травму українця поєдинок довелося перенести.

Користувачі мережі також оцінили відео Усика.

  • Оскар режисерові;
  • Взагалі залік!! Дякуємо за гарний настрій, пацани тільки не женіть з цими вусиками;
  • Чемпіон!!!
  • Кращий;
  • Креативний малий;
  • Ну коротше після абсолютного чемпіона у надважкій вазі Саша перейде в кіно, і ніхто його не зупинить перед отриманням "Оскара";
  • Коли вийде серіал?

Оскар режисерові: Усик розбурхав шанувальників, повторивши сцену з &quot;Бригади&quot; (відео)

Оскар режисерові: Усик розбурхав шанувальників, повторивши сцену з &quot;Бригади&quot; (відео)

Оскар режисерові: Усик розбурхав шанувальників, повторивши сцену з &quot;Бригади&quot; (відео)

Оскар режисерові: Усик розбурхав шанувальників, повторивши сцену з &quot;Бригади&quot; (відео)

Оскар режисерові: Усик розбурхав шанувальників, повторивши сцену з &quot;Бригади&quot; (відео)

Оскар режисерові: Усик розбурхав шанувальників, повторивши сцену з &quot;Бригади&quot; (відео)

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Усик станцював за кермом позашляховика Lexus LX, коли фанат знімав його на відео.

Раніше повідомлялося, що Усик тренується перед боєм в окупованому Криму.

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