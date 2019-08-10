Оскар режисерові: Усик розбурхав шанувальників, повторивши сцену з "Бригади" (відео)

Відомий український боксер виклав нове відео і "підірвав" мережу
Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик порадував своїх дописувачів новим відео, в якому він повторює сцену з популярного колись серіалу "Бригада". Відеоролик боксер виклав на своїй сторінці в Instagram.
На відео український спортсмен видав промову з серіалу. У цьому ролику також взяла участь і команда Усика. У кадрі можна побачити його тренера та партнерів по зборах.
Усик повторив сцену з серіалу "Бригада" (відео: instagram.com/usykaa)
Варто зазначити, що Усик в даний момент знаходиться в США, де активно готується до свого дебютного поєдинку в суперважкій вазі. Бій пройде 12 жовтня у Чикаго. Суперником українця стане камерунський боксер Карлос Такам.
Усик повинен був провести бій з Такамом ще в травні, але через травму українця поєдинок довелося перенести.
Користувачі мережі також оцінили відео Усика.
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, що Усик станцював за кермом позашляховика Lexus LX, коли фанат знімав його на відео.
Раніше повідомлялося, що Усик тренується перед боєм в окупованому Криму.