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Пляжі порожні, але горілку продають: як виглядає Новофедорівка просто зараз

Кадри з Новофедорівки (колаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Вибухи в Криму 9 серпня сполохали не тільки людей, які живуть в безпосередній близькості до аеродрому Саки, але і всіх жителів і туристів курортної Новофедорівки.

Як живе сьогодні село, тимчасово окуповане росіянами, дивіться в нашому матеріалі нижче.

Фото з Новофедорівки після вибухів

Після вибухів багато росіян, які відпочивали на українському курорті, кинулися бігти в свої Рязані з Калугами по кримському мосту.

Тому не дивно, що пляжі села вже вранці 10 серпня помітно спорожніли (хоча і до цього туристів тут було не так вже й багато).

Наприклад, ось так сьогодні виглядає пляж "Палуба":

У його описі говориться, що пляж цей "європейського рівня, оформлений в елегантному стилі", а "особливо атмосферно на березі виглядають бунгало".

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Однак вранці середи крім красивих бунгало тут немає майже нічого й нікого - тільки кілька місцевих відпочиваючих.

А це вид на пірс і море з пляжу "Чайка":

Якщо ж дивитися на майданчик біля пірсу, то можна побачити, що людей тут майже немає - тільки місцеві втомлено бродять по набережній. Зате супермаркет-алкобар та інші "наливайки" працюють.

Популярний колись санаторій "Юрміно" в самих Саках майже без відвідувачів:

Набережна, пляж, море та корпус санаторію "Полтава-Крим" теж дуже спорожніли після вибухів::

Одним словом, український Крим потихеньку самоочищається від росіян. І це не може не радувати.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна обов'язково поверне Крим, а російська війна повинна закінчитися саме на півострові, де і почалася в 2014 році.

Більше про ситуацію в окупованому Криму після вибухів - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Також дивіться, які літаки були на аеродромі в Саках до вибухів.

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Крим