"Війна закінчиться там, де почалася". Зеленський відреагував на вибухи в Криму

"Ця російська війна проти України і проти всієї вільної Європи почалася з Криму і повинна закінчитися Кримом - його звільненням. Росія перетворила наш півострів, який завжди був і буде одним з кращих місць в Європі, на одне з найнебезпечніших місць. Але ми повернемося до Криму", - зазначив він.

За його словами, від Харкова до Херсона, від Донецька до Енергодара, від Станиці Луганської до Ялти, від Бердянська до Новофедорівки - все це частина нашої країни, все це Україна, яка буде повністю вільною.