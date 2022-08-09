У Криму лунають вибухи з боку авіабази в Новофедорівці
В окупованому Криму лунають гучні вибухи з боку російської авіабази в Новофедорівці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Повідомляється, що прямо зараз в стороні Новофедорівки щось горить і вибухає. У мережі розповсюджується відео з густим димом. Інших деталей поки що немає.
Оновлено від 16:20
Як пишуть "Крим. Реалії", очевидці стверджують, що кілька вибухів сталися на аеродромі під Саками. На даний момент горять склади з боєприпасами та злітна смуга у Новофедорівці. Загалом було близько десяти вибухів.
Нагадаємо, наприкінці липня росіяни звинуватили Україну в нібито атаці з безпілотника по штабу Чорноморського флоту Російської Федерації в окупованому Севастополі. Внаслідок цієї атаки нібито постраждали п'ятеро людей.
Українська сторона назвала ці звинувачення відвертою провокацією.
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