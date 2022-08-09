ua ru
Вт, 09 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Криму лунають вибухи з боку авіабази в Новофедорівці

Новость на русском →
Крим, Вівторок 09 серпня 2022 16:02
У Криму лунають вибухи з боку авіабази в Новофедорівці Фото: в окупованому Криму вибухи (t_me_chp_crimea)
Автор: Юлія Бойко

В окупованому Криму лунають гучні вибухи з боку російської авіабази в Новофедорівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Повідомляється, що прямо зараз в стороні Новофедорівки щось горить і вибухає. У мережі розповсюджується відео з густим димом. Інших деталей поки що немає.

Оновлено від 16:20

Як пишуть "Крим. Реалії", очевидці стверджують, що кілька вибухів сталися на аеродромі під Саками. На даний момент горять склади з боєприпасами та злітна смуга у Новофедорівці. Загалом було близько десяти вибухів.

Нагадаємо, наприкінці липня росіяни звинуватили Україну в нібито атаці з безпілотника по штабу Чорноморського флоту Російської Федерації в окупованому Севастополі. Внаслідок цієї атаки нібито постраждали п'ятеро людей.

Українська сторона назвала ці звинувачення відвертою провокацією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим Вибух
NEWS
Збитий гелікоптер та 300 ліквідованих окупантів: названі нові втрати росіян
Збитий гелікоптер та 300 ліквідованих окупантів: названі нові втрати росіян
DAILY
Ядерний шантаж. Навіщо Росії Запорізька АЕС і в чому ризики для України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ядерний шантаж. Навіщо Росії Запорізька АЕС і в чому ризики для України