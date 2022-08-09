"Мамулечка, надо сваливать". Ситуація в окупованому Криму після вибухів
Після вибухів на авіабазі в окупованому Криму спорожніли пляжі в районі Новофедорівки, люди почали евакуюватися.
РБК-Україна зібрало інформацію про те, що зараз відбувається в Криму.
Евакуація
Як заявив так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов, ситуація вже під контролем, однак будуть відселені мешканці будинків, які знаходяться в безпосередній близькості до аеродрому. Також посилять заходи безпеки в п'ятикілометровій зоні від епіцентру вибухів.
Місцева "поліція" обмежила в'їзд до Новофедорівки. За словами очевидців, в цьому напрямку часто їдуть швидкі і пожежні машини.
Паніка на пляжах
Зазначимо, недалеко від Новофедорівки знаходяться курортні Сакі, Євпаторія і кілька сіл між ними на узбережжі Чорного моря. У мережі публікують відео, як туристи після вибухів поспіхом тікають прямо з валізами. Місцеві пляжі вже спорожніли.
Також є відео з автобусами на евакуацію.
Затори на виїзді з Криму до Росії
Також користувачі публікують відео пробок на виїзд з Криму через Керченський міст.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті вибухів на авіабазі в Криму загинула як мінімум одна людина, ще п'ятеро постраждали.
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