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"Мамулечка, надо сваливать". Ситуація в окупованому Криму після вибухів

Новость на русском →
Крим, Вівторок 09 серпня 2022 18:59
"Мамулечка, надо сваливать". Ситуація в окупованому Криму після вибухів Фото: вибухи на авіабазі в Криму (t_me_chp_crimea)
Автор: Артем Горовенко

Після вибухів на авіабазі в окупованому Криму спорожніли пляжі в районі Новофедорівки, люди почали евакуюватися.

РБК-Україна зібрало інформацію про те, що зараз відбувається в Криму.

Евакуація

Як заявив так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов, ситуація вже під контролем, однак будуть відселені мешканці будинків, які знаходяться в безпосередній близькості до аеродрому. Також посилять заходи безпеки в п'ятикілометровій зоні від епіцентру вибухів.

Місцева "поліція" обмежила в'їзд до Новофедорівки. За словами очевидців, в цьому напрямку часто їдуть швидкі і пожежні машини.

Паніка на пляжах

Зазначимо, недалеко від Новофедорівки знаходяться курортні Сакі, Євпаторія і кілька сіл між ними на узбережжі Чорного моря. У мережі публікують відео, як туристи після вибухів поспіхом тікають прямо з валізами. Місцеві пляжі вже спорожніли.

Також є відео з автобусами на евакуацію.

Затори на виїзді з Криму до Росії

Також користувачі публікують відео пробок на виїзд з Криму через Керченський міст.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті вибухів на авіабазі в Криму загинула як мінімум одна людина, ще п'ятеро постраждали.

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Крим Вибух
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