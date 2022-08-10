Пляжи пустые, но водку продают: как выглядит Новофедоровка прямо сейчас

Фото с Новофедоровки после взрывов

После взрывов многие россияне, которые отдыхали на украинском курорте, бросились бежать в свои Рязани с Калугами по крымскому мосту.

Поэтому не удивительно, что пляжи села уже утром 10 августа заметно опустели (хотя и до этого туристов здесь было не так уж и много).

Например, вот так сегодня выглядит пляж "Палуба":

В его описании говорится, что пляж этот "европейского уровня, оформленный в элегантном стиле", а "особенно атмосферно на берегу смотрятся бунгало".

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Однако утром среды кроме красивых бунгало здесь нет почти ничего и никого - только несколько местных отдыхающих.

А это вид на пирс и море с пляжа "Чайка":

Если же смотреть на площадку около пирса, то можно увидеть, что людей здесь почти нет - только местные устало бродят по набережной. Зато супермаркет-алкобар и прочие "наливайки" работают.

Популярный некогда санаторий "Юрмино" в самих Саках почти без посетителей:

Набережная, пляж, море и корпус санатория "Полтава-Крым" тоже очень опустели после взрывов:

Одним словом, украинский Крым потихоньку самоочищается от россиян. И это не может не радовать.