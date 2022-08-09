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Які літаки були на аеродромі в Криму до вибухів: супутникові фото

Новость на русском →
Крим, Вівторок 09 серпня 2022 17:53
Які літаки були на аеродромі в Криму до вибухів: супутникові фото Фото: вибухи в Криму (t_me_ressentiment_channel)
Автор: Сергей Новиков

На військовому аеродромі в Новофедорівці (окупований Крим) знаходилися російські винищувачі і бомбардувальники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram проекту "Схеми".

Повідомляється, що аеродром "Сакі" є одним з ключових для російської авіації на півострові. До окупації це була база Військово-морських сил України.

На сьогодні там базується 43-й винищувальний авіаційний полк ПКС Росії, у складі якого переважно винищувачі Су-30СМ, Су-33 і бомбардувальники Су-24М. З цього аеродрому противник здійснює авіанальоти і бомбардування українських міст.

Також проект опублікував знімки сервісу Planet Labs, зроблені сьогодні в першій половині дня приблизно за 4 години до вибухів. На них видно склади і військову авіацію.

Фото: російська техніка на авіабазі в Новофедорівці (Planet Labs)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на аеродромі детонували авіаційні боєприпаси, а місцева влада оголосила евакуацію цивільних.

Всі подробиці в матеріалі "Вибухи на авіабазі в окупованому Криму: що відомо".

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Крим Вибух
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