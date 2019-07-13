ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Меган Маркл збагатила королівську сім'ю на велику суму: що сталося

STYLERПерсони    13.07.2019 - 11:15
Меган Маркл збагатила королівську сім'ю на велику суму: що сталося
Меган Маркл (фото: GettyImages)

Герцогиня Сассекська принесла в сім'ю мільйони фунтів

Меган Маркл принесла королівської сім'ї велику суму грошей. Обумовлено подібну заяву тим, що за останній рік виручка від продажів сувенірів з символікою британської монархії збільшилася на 3,5 мільйона фунтів стерлінгів (4,4 мільйона доларів). Про це портал Express.

Продаж подарункової продукції принесла королівської сім'ї 21,7 мільйона фунтів стерлінгів (27 мільйонів доларів) за останні 12 місяців. Також був побитий рекорд за кількістю туристів, які відвідували палаци. За рік їх кількість збільшилася з 2,96 мільйона до 3,3 мільйона осіб.

Меган Маркл збагатила королівську сім'ю на велику суму: що сталосяМеган Маркл (фото: GettyImages)

Директор Колекційного королівського фонду Тім Нокс стверджує, що інтерес до королівської сім'ї зріс після того, як Меган Маркл стала дружиною принца Гаррі і народила йому Арчі.

Нагадаємо, що Меган Маркл і принц Гаррі вирішили ризикнути сином.

Ми повідомляли, що не так давно Меган Маркл вирішила змінити обручку, яку їй подарував принц Гаррі під час заручин два роки тому.

Ми писали, що Меган Маркл і Кейт Міддлтон повинні дотримуватися певних правил лексики, однак це далеко не завжди виходить у герцогинь.

Меган Маркл і Кейт Міддлтон ігнорують одна одну: фотофакт Меган Маркл вперше вийшла у світ з новонародженим Арчі (фото)
Новини України Меган Маркл
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся