Меган Маркл збагатила королівську сім'ю на велику суму: що сталося

Меган Маркл (фото: GettyImages)

Герцогиня Сассекська принесла в сім'ю мільйони фунтів

Меган Маркл принесла королівської сім'ї велику суму грошей. Обумовлено подібну заяву тим, що за останній рік виручка від продажів сувенірів з символікою британської монархії збільшилася на 3,5 мільйона фунтів стерлінгів (4,4 мільйона доларів). Про це портал Express.

Продаж подарункової продукції принесла королівської сім'ї 21,7 мільйона фунтів стерлінгів (27 мільйонів доларів) за останні 12 місяців. Також був побитий рекорд за кількістю туристів, які відвідували палаци. За рік їх кількість збільшилася з 2,96 мільйона до 3,3 мільйона осіб.

Меган Маркл (фото: GettyImages)

Директор Колекційного королівського фонду Тім Нокс стверджує, що інтерес до королівської сім'ї зріс після того, як Меган Маркл стала дружиною принца Гаррі і народила йому Арчі.

Нагадаємо, що Меган Маркл і принц Гаррі вирішили ризикнути сином.

Ми повідомляли, що не так давно Меган Маркл вирішила змінити обручку, яку їй подарував принц Гаррі під час заручин два роки тому.

Ми писали, що Меган Маркл і Кейт Міддлтон повинні дотримуватися певних правил лексики, однак це далеко не завжди виходить у герцогинь.