Ще трохи і зламається: Меган Маркл на межі нервового зриву

Меган Маркл на межі депресії (Колаж РБК-Україна)

Меган Маркл залишилася одна в боротьбі проти шквалу критики

Меган Маркл, герцогиня Сассекська, знаходиться на межі нервового зриву. Таку думку висловила королівський експерт Вікторія Арбітр. Вона вважає, що тактика, яку обрали члени королівської родини у відповідь на критику поведінки герцогині, не працює і все це створює додатковий тиск на Меган Маркл.

Меган Маркл, за словами Арбитер, залишилася одна у своїй боротьбі проти цькування з боку преси. Королівська сім'я використовує класичну стратегію проти критики, таку ж, як використовують голлівудські зірки – не звертають увагу на постійні статті в пресі. Однак голлівудських зірок захищають прес-служби, а ось у Меган Маркл в мережі є тільки шанувальники.

Зараз, після народження первістка, сина Арчі, в житті Меган Маркл може наступити переломний момент і після кількох виходів у світ, на герцогиню Сассекську знову кинулися таблоїди.

Преса обговорювала її перший вихід у світ з новонародженою дитиною і багатьом не сподобалося, як Меган Маркл при цьому виглядала.

Меган Маркл вперше вийшла на публіку зі своїм сином Арчі (фото: instagram.com/harry_meghan_sussex)

Також скандальним став її вихід на Вімблдон, де вона вболівала за свою подругу Серену Вільямс в компанії двох подруг і кількох охоронців. Герцогиню і її подруг заборонили фотографувати, а навколо них у королівській ложі звільнили всі крісла.

Меган Маркл і Кейт Міддлтон (Getty Images)

"Навіть при всій любові її американських фанатів, існує думка, що прийнята недостатня кількість заходів для її захисту — в якийсь момент задаєшся питанням про те, в який момент вона зламається", - вважає Вікторія Арбітр.

Вона вважає, що роздратування Меган Маркл пов'язано з тим, що всі інші члени королівської сім'ї дотримуються старого принципу "ніколи не скаржся, ніколи не пояснюй", хоча вони могли б заступитися за нового члена сім'ї і виступити з якоюсь публічною заявою.

Мабуть, саме тому герцогиня Сассекська не стрималася і зізналася Фареллу Вільямсу на прем'єрі нового "Короля Лева", що у неї далеко не все в порядку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Меган Маркл почалися проблеми зі здоров'ям після народження первістка.