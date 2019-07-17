У Меган Маркл почалися проблеми зі здоров'ям: усі деталі

Меган Маркл (Getty Images)

Меган Маркл стала з'являтися на публіці з однаковими зачісками

Меган Маркл почала втрачати волосся після народження дитини, і її пишна шевелюра перестала бути об'єктом заздрості інших жінок. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Меган Маркл після народження сина Арчі стала частіше з'являтися на публіці, і багато фанатів помітили, що вона різко змінила стиль зачіски. Якщо раніше вона часто з'являлася на публіці з розпущеним волоссям і це ставало причиною для критики, то зараз вона стала збирати волосся в гладкий пучок.

На початку червня вона з'явилася на заході Trooping the Colour – щорічному виносі прапора. Волосся вона зібрала в пучок і прикрасила їх капелюшком-таблеткою з стрічками.

6 липня на хрестини свого сина Арчі Меган з'явилася з зібраними волоссям і в білому капелюшку з вуаллю.

Меган Маркл і принц Гаррі з сином Арчі (Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

13 липня Меган Маркл разом з Кейт Міддлтон, а також з її сестрою Піппою з'явилася на трибуні жіночого фіналу Вімблдону, де вболівала за свою подругу Серену Вільямс. Герцогиня Сассекська заколола волосся шпильками.

Меган Маркл і Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

І ось днями вона знову з'явилася з незмінним пучком на голові – на лондонській прем'єрі фільму "Король Лев". Вона вибрала для заходу чорну сукню від модельєра з Нью-Йорка, вартістю 4340 доларів, яку доповнила чорними човниками і сатиновим клатчем. Фанати прийшли в захват від елегантного і скромного образу герцогині Сассекської. Але от зачіска у неї залишається незмінною вже протягом декількох місяців.

Меган Маркл (фото: Getty Images)

Перукар Джеймс Джонсон висловив припущення, що така зачіска Меган Маркл – це захист від облисіння, так як під час вагітності цикл росту і випадання волосся зупиняється, а після пологів волосся починають різко випадати.

"Якщо її волосся були пошкоджені під час вагітності, така укладка запобіжить подальшому випадінню. Крім того, Маркл критикували за "неохайний пучок". Можливо, вона намагається створити елегантний спосіб, щоб змусити мовчати хейтеров", - зазначив фахівець.

Крім того, відомо, що в дитинстві Меган Маркл була кучерявою і їй довелося витратити чимало часу на те, щоб під час кінокар'єри зробити волосся прямими, а це також могло зашкодити її шевелюрі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Меган Маркл сильно поправилася після народження дитини.

А також розповідали про те, що Меган Маркл вперше вийшла у світ з новонародженим Арчі.