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Стала у два рази більше: Меган Маркл сильно погладшала (фото)

STYLERПерсони    14.07.2019 - 18:36
Стала у два рази більше: Меган Маркл сильно погладшала (фото)
Меган Маркл розповніла після пологів (колаж РБК-Україна)

Меган Маркл сильно погладшала після пологів

Меган Маркл, яка не так давно стала мамою, після пологів набрала вагу. Особливу увагу привернули свіжі знімки герцогині, яка на тлі Кейт Міддлтон стала виглядати ще більше. Про це написали прихильники королівської сім'ї під публікацією прес-служби Кенсінгтонського палацу в Instagram.

У суботу, 13 липня, дружини британських принців Вільяма і Гаррі – Кейт Міддлтон і Меган Маркл разом відвідали фінал Вімблдонського турніру. Герцогині мило спілкувалися і посміхалися, сидячи в королівській ложі Royal Box. У ложі разом з ними була і сестра Кейт Міддлтон Піппа.

Стала у два рази більше: Меган Маркл сильно погладшала (фото)

Меган Маркл розповніла після пологів (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Меган Маркл була одягнена у спідницю від Hugo Boss і блузу Givenchy. Для виходу в світ Кейт Міддлтон обрала елегантну зелену сукню від Dolce&Gabbana вартістю близько 2700 доларів, повідомляє Daily Mail. На тлі герцогині Кембриджської Маркл виглядала набагато більш повною.

Шанувальники королівської родини під публікацією помітили, що останнім часом Меган Маркл достатнього багато набрала.

Варто відзначити, що британці раніше засуджували зарубіжні ЗМІ, які критикують фігуру новоспеченої мами – Меган Маркл. Багато активісткок стали на захист герцогині.

Стала у два рази більше: Меган Маркл сильно погладшала (фото)

Меган Маркл розповніла після пологів (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Нагадаємо, під час більш ранньої спільної появи на публіці герцогині вели себе досить дивно і, по суті, ігнорували одна одну. Тоді Кейт Міддлтон і Меган Маркл приїхали на благодійний матч з поло підтримати своїх чоловіків.

Раніше Меган Маркл потрапила під шквал критики через інцидент на Вімблдоні, де заборонила себе фотографувати. Герцогиня разом зі своїми подругами відвідала турнір серії Великого шолома, щоб підтримати американську тенісистку Серену Вільямс. Крім того, вона порушила королівський протокол і з'явилася на заході в джинсах.

Кейт Міддлтон, скоїла незапланований вихід у світ в розкішному платті від Alexander McQueen. Герцогиня побувала на тенісному турнірі Уїмблдону.

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