Пивоваров и Kalush Orchestra популяризируют украинское культурное наследие в смешном видео

Известный певец Артем Пивоваров выпустил новую песню "Підманула" в рамках проекта "The Вуса". Вместе с группой Kalush Orchestra он сделал кавер на украинскую народную песню "Ти ж мене підманула".
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, опубликованное на YouTube-канале Artem Pivovarov.
"Это вторая работа в исполнении группы "The Вуса", созданной Артемом Пивоваровым с целью популяризировать украинскую культуру. Этот проект является ретроспективой, которая возвращает во времена "усатого фанка" - важному периоду в истории украинской музыки", - сказано в описании к песне.
За основу композиции был взят текст известной народной песни "Ти ж мене підманула" - украинской классики, которая получила новое звучание в Pivovarov Production.
Также артист представил яркий клип, а точнее мини-фильм с яркими персонажами и динамичным сюжетом. Кроме Артема Пивоварова и участников группы Kalush Orchestra, главных действующих лиц сыграли Евгений Янович, Мария Рудинская-Заниборщ и Сандро Матеуш.
"Підманула" - это очередной случай популяризировать наше культурное наследие, что является важной миссией для меня. Благодарен ребятам из Kalush Orchestra, которые поддержали мою идею и дополнили эту работу своей энергией, сделав ее месседж еще более мощным", - подчеркнул Артем Пивоваров.
Также он отметил, что настроение песни максимально раскрывается через формат проекта "The Вуса".
"Мы создали настоящий музыкальный видео экшн, где есть место гиперболизации и комизма. Надеюсь, во время прослушивания и просмотра "Підманула" каждый почувствует такую необходимую в наше время положительную энергию, которой заряжена эта работа", - подытожил Пивоваров.
Многие меломаны уже успели прослушать новый хит Артема Пивоварова и Kalush Orchestra и пришли в восторг:
Артем Пивоваров (фото: instagram.com/pivovarovmusic)
Напомним, Пивоваров - украинский певец, музыкант, автор песен, саунд-продюсер. Свою музыкальную карьеру начал как лидер волчанской пост-хардкор группы Anger.
С 2011 по 2012 был вокалистом харьковской группы Dance Party.Dance!Dance!, затем работал под псевдонимом Art Rey. С 2014 года выступает под собственным именем.
В 2024 году Пивоваров дал сразу три сольных концерта в столичном Дворце спорта. Он стал первым исполнителем в истории Украины, который смог собрать такое количество людей в крупном концертном зале. Все его шоу отличались оригинальными постановками и сложными техническими элементами.
В августе 2024 года Артем Пивоваров эффектно появился на концерте Klavdia Petrivna и спел дуэтную песню "Барабан".
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