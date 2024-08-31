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С макияжем и голым торсом. Артем Пивоваров покорил выступлением на концерте Klavdia Petrivna

Суббота 31 августа 2024 09:13
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С макияжем и голым торсом. Артем Пивоваров покорил выступлением на концерте Klavdia Petrivna Артем Пивоваров и Klavdia Petrivna (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Певец Артем Пивоваров поразил фанатов появлением на первом сольном концерте загадочной певицы Klavdia Petrivna, которая впервые выступила на публике и сняла маску.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), фрагмент выступления Пивоваров уже опубликовал на своей странице в Instagram.

Как выглядел певец

Пивоваров вышел на сцену, чтобы вместе с Клавдией исполнить их дуэтную песню "Барабан". И для этого артист выбрал очень эффектный образ.

Было заметно, что певец сделал "рокерский" макияж - на глазах были черные тени. Также Артем сверкнул прессом, ведь примерял для выхода на сцену необычный "верх" - с воротничком, но почти без ткани на торсе.

С макияжем и голым торсом. Артем Пивоваров покорил выступлением на концерте Klavdia Petrivna

Пивоваров похвастался прессом (скриншот)

Пивоваров чувствовал себя очень уверенно. Он "зажег" сцену, а затем "передал слово" Клавдии. Она исполняла свою партию в шляпе и маске, которые уже стали ее фирменными аксессуарами.

Как реагирует сеть

Фаны Пивоварова были в восторге от его выступления и нового образа. Комментаторы вспомнили, что в начале карьеры артист был более брутальным, а теперь мог решить вернуться к тому амплуа.

Также пользователи пишут:

  • "Цей мейк заполонив всіх"
  • "Вмієш здивувати"
  • "Ну, розірвали!"
  • "Я сподіваюсь, що пожежники чергували поруч про всяк випадок"
  • "Я закохалася в ці очі"
  • "Весь зал розірвали"
  • "Артем нафарбований?? Щось незвичне і неочікуване, але hot".

К слову, ранее Слава Демин ошарашил признанием о маме, которая может поддерживать Путина.

Кроме того, недавно Анна Тринчер рассекретила, сколько потратила на услуги психолога.

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