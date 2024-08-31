С макияжем и голым торсом. Артем Пивоваров покорил выступлением на концерте Klavdia Petrivna
Певец Артем Пивоваров поразил фанатов появлением на первом сольном концерте загадочной певицы Klavdia Petrivna, которая впервые выступила на публике и сняла маску.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), фрагмент выступления Пивоваров уже опубликовал на своей странице в Instagram.
Как выглядел певец
Пивоваров вышел на сцену, чтобы вместе с Клавдией исполнить их дуэтную песню "Барабан". И для этого артист выбрал очень эффектный образ.
Было заметно, что певец сделал "рокерский" макияж - на глазах были черные тени. Также Артем сверкнул прессом, ведь примерял для выхода на сцену необычный "верх" - с воротничком, но почти без ткани на торсе.
Пивоваров похвастался прессом (скриншот)
Пивоваров чувствовал себя очень уверенно. Он "зажег" сцену, а затем "передал слово" Клавдии. Она исполняла свою партию в шляпе и маске, которые уже стали ее фирменными аксессуарами.
Как реагирует сеть
Фаны Пивоварова были в восторге от его выступления и нового образа. Комментаторы вспомнили, что в начале карьеры артист был более брутальным, а теперь мог решить вернуться к тому амплуа.
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