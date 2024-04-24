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Украинский певец сломал нос своей фанатке прямо на концерте (видео)

Среда 24 апреля 2024 16:19
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Украинский певец сломал нос своей фанатке прямо на концерте (видео) Артем Пивоваров (фото: instagram.com/pivovarovmusic)
Автор: Юлия Любченко

Артем Пивоваров на одном из трех концертов во Дворце спорта сделал то, что с ним никогда не происходило - он разбил нос одной из своих поклонниц.

О том, как это произошло и какие последствия понесла ситуация, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-видео Артема.

Артем Пивоваров на концерте сломал нос поклонницы

Наверное, каждый знает, что концерты Пивоварова - это сплошное безумие, в хорошем смысле этого слова, ведь энергия, которую демонстрирует Артем - это нечто необычайное. Он летает, прыгает, бегает, активно общается с аудиторией и танцует безумные танцы.

В этом году Артем сделал что-то невероятное - он собрал три Дворца спорта подряд, и это была его профессиональная цель. Как показал в своих Instagram-stories артист, на его концертах было более миллиона зрителей, и это в период войны.

Но во время одного из выступлений Артем попал в неприятную ситуацию - в порыве энергии он бросил барабанную палочку в зал, которая случайно попала в лицо девушке и результате разбила ей нос.

В этот момент Пивоваров пел с Klavdia Petrivna, а фанатка просто хотела подойти поближе и, так сказать, "попала под удар".

Украинский певец сломал нос своей фанатке прямо на концерте (видео)

Скриншот

После этого казуса певец захотел извиниться перед фанаткой и узнать, как она себя чувствует. Но, по словам девушки, она виновата сама и не держит обиды на Артема.

"Это я сама. Я пробиралась к сестре и мне что-то просто прилетело в нос очень сильно. Оно того стоит", - ответила девушка на извинения Пивоварова.

Дальше они просто обнялись и Артем выдохнул с облегчением, что никто не держит на него обиды и ситуация не обострилась, а наоборот мирно решилась.

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