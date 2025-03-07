Мини-юбка и топ: жена Виктора Павлика показала образ на 8 марта, который сможет повторить каждая

8 марта - это чудесная возможность проявить свою индивидуальность с помощью стиля. Выбор модного "лука" на этот день может быть разным в зависимости от ваших планов и настроения, но главное - чувствовать себя комфортно и уверенно.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram супруги Виктора Павлика, блогерши и концертного директора Екатерины Репяховой решило детальнее разобрать ее образ, который сможет повторить каждая.

Что надеть на 8 марта

Репяхова выбрала мини-юбку и топ из искусственной кожи в самом трендовом оттенке - бургунди, создав яркий и модный лук, сочетающий удобство и элегантность.



Екатерина Репяхова показала модный образ (фото: instagram.com/repyahovakate)

Этот образ подойдет для празднования в кругу близких или неформальных мероприятиях. Вернувшаяся в моду в последние сезоны мини-юбка и стильный топ могут быть отличным выбором для тех, кто хочет выглядеть молодежно и стильно.



Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Дополнить "лук" на 8 марта она решила бордовыми колготками и туфлями на высоких каблуках такого же оттенка. Сверху она накинула бомбер похожего оттенка. Отметим, что насыщенный цвет бордо или, как его еще называют, бургунди и марсала сейчас на пике популярности. Жена Виктора Павлика собрала total look такого оттенка.



Жена Виктора Павлика задает тренды (фото: instagram.com/repyahovakate)

Завершить образ она решила длинным тренчем из эко-кожи, который также в модных трендах на 2025 год.

Как повторить образ Катерины Репяховой

Мини-юбка

Выберите мини-юбку из материала, который вам наиболее подходит - это может быть джинс, кожа, или даже классический костюмный материал. Идеально будет смотреться модель с высокой талией, подчеркивающей фигуру.

Топ

Екатерина выбрала простой, но элегантный топ, который можно сочетать с разными вариантами юбок. Это может быть как белый классический топ, так и вариант с узорами или оригинальными деталями.

Аксессуары

Легкие серьги, тонкий браслет или стильная сумка придадут завершенности образу.

Обувь

Пара удобных туфель или ботильонов на каблуках придаст образу изящества и утонченности.



Жена Виктора Павлика показала образ на 8 марта (фото: instagram.com/repyahovakate)

Почему бургунди - тренд 2025 года

Бургунди - это насыщенный оттенок красного с фиолетовым и коричневым подтоном, что делает его идеально подходящим для любого сезона. Он ассоциируется с теплотой, уютом и роскошью.

Этот оттенок легко вписывается в различные стили - от классики до более смелых модных решений. Бургунди хорошо сочетается с нейтральными цветами, такими как черный, серый, белый и бежевый, а также с другими трендовыми оттенками - оливковым, золотым, коричневым.



Жена Виктора Павлика (фото: instagram.com/repyahovakate)

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