Пивоваров і Kalush Orchestra популяризують українську культурну спадщину у смішному відео

"Це друга робота у виконанні гурту "The Вуса", створеного Артемом Пивоваровим з метою популяризувати українську культуру. Цей проєкт є ретроспективою, яка повертає до часів "вусатого фанку" - важливого періоду в історії української музики", - сказано в описі до пісні.

За основу композиції було взято текст відомої народної пісні "Ти ж мене підманула" - української класики, яка отримала нове звучання в Pivovarov Production.

Також артист презентував яскравий кліп, а точніше мініфільм із яскравими персонажами та динамічним сюжетом. Окрім Артема Пивоварова та учасників гурту Kalush Orchestra, головних дійових осіб зіграли Євген Янович, Марія Рудинська-Заниборщ та Сандро Матеуш.

"Підманула" - це чергова нагода популяризувати нашу культурну спадщину, що є важливою місією для мене. Вдячний хлопцям з Kalush Orchestra, які підтримали мою ідею і доповнили цю роботу своєю енергією, зробивши її меседж ще потужнішим", - наголосив Артем Пивоваров.

Також він зазначив, що настрій пісні максимально розкривається через формат проєкту "The Вуса".

"Ми створили справжній музичний відео екшн, де є місце гіперболізації та комізму. Сподіваюся, під час прослуховування та перегляду "Підманула" кожен відчує таку необхідну в наш час позитивну енергію, якою заряджена ця робота", - підсумував Пивоваров.

Як відреагували в мережі

Багато меломанів уже встигли прослухати новий хіт Артема Пивоварова та Kalush Orchestra і прийшли в захват:

"Це фантастика! Пісня з першого разу засіла в голові, і то надовго. Кліп - справжній витвір мистецтва, тут можна дивитися і дивитися"

"Українська музична індустрія виходить на новий рівень! Таке відео можна показувати світові як зразок сучасної творчості"

"Неймовірний вокал і справжня атмосфера української пісні"

"Що не робота - то шедевр! Послухала раз, а текст і мелодія вже засіли в голові. Відчуваю, це буде справжнім хітом цієї весни"

"Тут абсолютно все, пісня, кліп, ваші образи - прекрасно!"

"Скільки разів можна прослухати цей трек на повторі? Тому що я вже перевищила всі можливі ліміти!"

"Атмосфера відео просто заворожує. Ніби потрапляєш у справжній український кінофільм!"

"Усі серіали та кіно відпочивають поряд із цим кліпом!".



Артем Пивоваров (фото: instagram.com/pivovarovmusic)

Нагадаємо, Пивоваров - український співак, музикант, автор пісень, саунд-продюсер. Свою музичну кар'єру розпочав як лідер вовчанського пост-хардкор гурту Anger.

З 2011 по 2012 був вокалістом харківського гурту Dance Party.Dance!Dance!, потім працював під псевдонімом Art Rey. З 2014 року виступає під власним ім'ям.

У 2024 році Пивоваров дав одразу три сольні концерти у столичному Палаці спорту. Він став першим виконавцем в історії України, який зміг зібрати таку кількість людей у великому концертному залі. Усі його шоу вирізнялися оригінальними постановками та складними технічними елементами.

У серпні 2024 року Артем Пивоваров ефектно з'явився на концерті Klavdia Petrivna і заспівав дуетну пісню "Барабан".

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