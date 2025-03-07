Вакарчук показал отца на редком архивном фото: как он выглядел

Известный украинский певец, лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук показал отца на архивном фото. Дело в том, что вчера, 6 марта, Ивану Вакарчуку могло бы исполниться 78 лет.

Об этом говорится в сообщении РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост знаменитости в соцсети Facebook .

Музыкант находится со своим коллективом в туре по Европе.

"Мы сегодня играем во Вроцлаве. Я стою возле университета и горжусь тем, что мой папа был почетным доктором этого знаменитого учебного заведения", - отметил он в публикации.

Также Вакарчук трогательно обратился к родному человеку, который умер в 2020 году.

"Сегодня папе могло бы исполниться 78 лет. А во Вроцлаве сегодня настоящая весна. +18. Яркое солнце. Даже высшие силы вспоминают его именно таким, каким он и был. Люблю навсегда", - отметил он.

В публикации он показал архивное фото, на котором он идет возле своего отца. Судя по всему, снимок был сделан достаточно давно - на нем лидер "Океана Ельзи" еще совсем молодой.



Святослав Вакарчук с отцом Иваном Вакарчуком - архивное фото (фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)

Что известно об отце Святослава Вакарчука

Иван Вакарчук ушел из жизни в возрасте 73 лет после продолжительной болезни. Случилось это в апреле 2020 года - в разгар пандемии коронавируса. Прощание из-за карантина состоялось в узком семейном кругу, а похоронили его на Лычаковском кладбище во Львове.

Он был доктором физико-математических наук, заслуженным деятелем науки и техники Украины, министром образования и науки Украины в 2007-2010 годах, а также многолетним ректором Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Ранее Святослав Вакарчук рассекретил наставление, которое получил от покойного отца. Его отец, Иван Александрович, призывал сына творить - писать песни и никогда не останавливаться.



Иван Александрович Вакарчук (фото: wikipedia)

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