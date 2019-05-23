Перший танець і зіркові гості: подробиці церемонії Насті і Потапа. Відео

Весілля Насті Каменських і Потапа відбулося сьогодні, 23 травня. Урочисту церемонію одруження провели в Києві, у дворі елітного італійського ресторану Fabius, який знаходиться за адресою Столичне шосе, 70. Хоча журналісти і не були запрошені, подробиці весілля все ж не змогли вислизнути від допитливих очей. Фото прибуваючих гостей опублікувала "Страна".

До речі, Оля Полякова потішила мережу стрімом з церемонії. Співачка поспілкувалася з гостями і навіть пообіймалася з Тіною Кароль.

Також стала відома хронологія урочистості. Так, 32-річна Настя та 38-річний Олексій прибули в ресторан першими. О 17:00 на "весілля століття", як його назвали самі наречені в запрошеннях, стали з'їзжатися зіркові гості.

Весілля Насті Каменських і Потапа (скрін: instagram.com/stories/vladimirdantes)

Серед більше сотні знаменитостей, які відвідали весілля, помітили зірок українського шоу-бізнесу Тіну Кароль та Олю Полякову, телеведучих Катю Осадчу та Юрія Горбунова, Машу Єфросиніну, легендарну співачку Ніну Матвієнко і багатьох інших.

Весілля Насті Каменських і Потапа (Тіна Кароль та її піар-менеджер Павло Орлов, фото: strana.ua)

Також до числа запрошених увійшли Олексій Завгородній (Позитив) соліст групи "Время и стекло", який з'явився з шикарним букетом.

Весілля Насті Каменських і Потапа ("Позитив", фото: strana.ua)

Продюсер Юрій Нікітін і його дружина співачка Ольга Горбачова доповнили подарунок горщиком з гортензіями.

Весілля Насті Каменських і Потапа (Горбачова і Горбунов, фото: strana.ua)

Оля Полякова приїхала одночасно з Надею Дорофєєвої ("Время и стекло") та її чоловіком Володимиром Дантесом.

Весілля Насті Каменських і Потапа (Полякова, Дорофєєва і Дантес, фото: strana.ua)

Після офіційної частини Потап і Настя близько півгодини позували на тлі своїх імен в фотозоні.

Весілля Насті Каменських і Потапа (фото: instagram.com/gorbunovyuriy/)

Пізніше гостей запросили в ресторан, де веселощі продовжилися пишним застіллям.

"Тамадою" весілля став 48-річний телеведучий Юрій Горбунов, з яким зірок давно пов'язує дружба.

Головний по музичному оформленню - Андрій Соловйов, піаніст і віртуоз синтезатора, його дуже часто замовляють для весільних вечірок.

Також у мережі з'явилося відео першого танцю молодят, які після весілля, за чутками, вирушать у весільну подорож.

Весілля Насті Каменських і Потапа (відео: instagram.com/time_and_glass)

Зазначимо, що молодята орендували всю територію ресторану, яка сьогодні посилено охороняється, а запрошені заїжджають суто за списками.

До речі, Настя і Потап ще не встигли сказати один одному "Так", як екстрасенси вже роблять прогнози про їх спільне життя. Таролог також висловилася про те, наскільки вдалою є дата одруження.

Раніше стало відомо, у скільки молодятам обійшовся елітний італійський ресторан.