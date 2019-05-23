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Екстрасенс дала прогноз про шлюб Потапа і Насті Каменських: будуть труднощі

STYLERЖиття    23.05.2019 - 16:45
Екстрасенс дала прогноз про шлюб Потапа і Насті Каменських: будуть труднощі
Весілля Потапа і Насті Каменських (колаж РБК-Україна)

Екстрасенс розповіла, скільки триватиме шлюб Потапа і Насті Каменських

Весілля Потапа і Насті Каменських проходить сьогодні в елітному італійському ресторані Fabius під Києвом.

На свято зіркові молодята запросили багато українських селебрітіз - співаків, акторів та інших представників шоу-бізнесу. Всього на весіллі очікується кілька сотень гостей. А ось журналістів у числі запрошених немає, так як Потап і Настя хочуть приховати торжество від сторонніх очей.

І поки зірки вже з'їжджаються до місця проведення урочистої церемонії, про шлюб артистів вже міркують екстрасенси.

Екстрасенс дала прогноз про шлюб Потапа і Насті Каменських: будуть труднощі

Настя Каменських і Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Так, таролог і психолог Ольга Соломко, йдеться в програмі Povesti, розповіла, скільки триватиме союз Насті і Потапа, а також про те, які труднощі можуть виникнути у подружжя.

За її словами, шлюб Потапа і Каменських триватиме більше 10 років. Також експерт зазначила, що 23 травня - дуже гарна дата для одруження, і вона відмінно підходить для народження традиційної сім'ї.

Також екстрасенс зазначає, що цілком можливо, ініціатором весілля була як раз Настя, так як у неї більш рішучий і бійцівський характер.

Грошей у Потапа і Насті буде вистачати на життя, але все одно можуть виникнути труднощі у фінансовому плані. Мається на увазі, говорить фахівець, те, що зіркам треба звернути увагу на ведення сімейного бюджету, бо гроші люблять рахунок.

"Труднощі виникнуть не з питанням "як заробити", а з проблемою "як зберегти", - вважає Соломко.

Для збереження шлюбу, впевнена таролог, Каменських потрібно бути більш м'якою і поступливою, а Потапу - навпаки - бути рішучим, ініціативним і відповідальним.

Сюжет, присвячений весіллю Потапа і Насті Каменських

Раніше ми писали про те, як виглядає ресторан, де відбудеться весілля Потапа і Насті Каменських.

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