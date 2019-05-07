Все, що потрібно знати: у Каменських відреагували на новину про весілля з Потапом

Настя Каменських і Потап (instagram.com/realpotap)

У прес-службі Насті Каменських прокоментували інформацію про весілля

Новина про те, що весілля Насті Каменських і Потапа всеж таки відбудеться, облетіла всі ЗМІ протягом декількох годин і буквально підірвала медіапростір.

За даними інсайдера, весілля музикантів повинно відбутися в Києві 23 травня, а після церемонії молодята збираються вирушити у весільну подорож.

На даний момент відоме київське агентство з організації заходів займається підготовкою до цього торжества, а сама Настя Каменських проводить час у Туреччині, де відсвяткувала свій день народження. Фотографії з відпочинку артистка розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Настя Каменських в Туреччині (instagram.com/kamenskux)

Ні Настя Каменських, ані Потап офіційно коментувати інформацію про своє весілля не стали, проте виданню VIVA! вдалося отримати коментар від прес-служби співачки.

Потап також не став коментувати інформацію про весілля (instagram.com/realpotap)

У ньому йдеться про те, що Настя Каменських ретельно оберігає своє особисте життя, про що вона неодноразово говорила в багатьох інтерв'ю.

"В особистому житті Каменських все добре, і це головне, що потрібно знати її шанувальникам", - відповіли в прес-службі NK і запевнили, що, коли буде привід для яких-небудь заяв, вони це зроблять.

Таким чином, вони не підтвердили інформацію про майбутнє весілля, але і не спростували.

Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Потап і Настя Каменських призначили день весілля.

А також розповідали про те, що Потап з Настею Каменських засвітилися в компанії зіркових друзів.