Весілля відбудеться: Потап і Каменських розіслали гостям запрошення (фото)

Фото: (instagram.com/kamenskux)

У листівці написано незвичайне послання

Настя Каменських і Потап, навколо відносин яких тривалий час ходили неоднозначні чутки, намагалися зберегти інтригу щодо свого весілля, проте зробити їм цього так і не вдалося. Подробиці повідомляє видання Страна.

Спочатку один із запрошених на весілля гостей розповів, що Каменських і Потап наприкінці весни планують зіграти весілля і поставити жирну крапку у плітках.

"Це відбудеться 23 травня, в четвер. Нарешті Потапу і Насті будуть кричати "гірко!". Весілля відбудеться в Києві, а після - молодята відлітають у медовий місяць", - розповіло джерело.

Також в мережі виявилася запрошувальна листівка на весільну вечірку. Молодята просять у запрошених застовпити дату і повідомити про свою присутність.

Фото: (strana.ua)

"Дорогоцінний наш друг! Запрошуємо тебе і твого чоловіка на весілля століття. Збережи для нас дату 23 травня і обов'язково підтверди свою присутність. Нарешті добрий ведмідь знайде свій безцінний камінчик. Давай збережемо це в секреті", - написано на запрошенні.

Логічно, що "добрий ведмідь" - це Потап, а "безцінний камінчик" - Настя Каменських. Крім того, на листівці золотим вибито літери П і К, тобто Потап і Каменських.

Фото: (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, що на цю новину про весілля відреагувала тільки прес-служба Каменських.

Зате за останньою інформацією стало відомо, що свідком на весіллі може виступити Ірина Горова!