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Весілля Потапа і Насті Каменських: як виглядає ресторан, де відбудеться свято

STYLERПерсони    23.05.2019 - 12:09
Весілля Потапа і Насті Каменських: як виглядає ресторан, де відбудеться свято
Весілля Потапа і Насті Каменських (колаж РБК-Україна)

Стало відомо, де Потап і Настя Каменських відгуляють весілля

Весілля Потапа і Насті Каменських відбудеться в розкішному італійському ресторані Fabius, який знаходиться за адресою Столичне шосе, 70. 

Напередодні на літню терасу ресторану завезли техніку, квіти, і підготовка до грандіозного дійства йшла повним ходом. 23 травня цей заклад буде закрито для сторонніх.

Весілля Потапа і Насті Каменських: як виглядає ресторан, де відбудеться свято

Ресторан, де відбудеться весілля Потапа і Насті (фото: instagram.com/fabius_restaurant)

Весілля Потапа і Насті Каменських: як виглядає ресторан, де відбудеться свято

Ресторан, де відбудеться весілля Потапа і Насті (фото: instagram.com/fabius_restaurant)

Як відомо, на весілля Потап і Настя запросили багато зірок. Всього, кажуть представники ресторану, на святі очікується кілька сотень гостей. А ось журналістів у числі запрошених немає.

Ми вирішили показати вам, як виглядає ресторан, в якому Потап і Настя Каменських зареєструють шлюб і відсвяткують одну з найважливіших подій в житті.

 

Ресторан, де відбудеться весілля Потапа і Насті (фото: facebook.com/FABIUSrestaurant)

Нагадаємо, що сьогодні - в день свого весілля - Потап з допомогою кліпу зізнався в любові Насті Каменських і повідомив, що вони дійсно одружуються. Це привело в захват численних фанатів зіркової пари.

  • Гарна пара! Настя молодець - розтопила серце Потапу.
  • А я з двох років говорила і вірила, що ви пара!
  • Щастя вам! Завжди знала, що ви разом! Це просто доля, яка вас звела. Наші українські Джей Зі і Бейонсе. Хочемо бачити вас разом і тримаючись за руки. Адже про кохання треба кричати і дякувати долі!

Весілля Потапа і Насті Каменських: як виглядає ресторан, де відбудеться свято

Скріншот

  • Дай Боже вашій парі здоров'я, взаєморозуміння і всього найкращого!
  • Весілля, звісно, круто! Але давайте вже й хрестини!
  • Безмежного щастя, любові і виконання всіх бажань.

ПТП - Константа

Текст пісні "Константа", яку Потап присвятив Насті Каменських в день весілля:

Я последний кто не написал
О любви ни одной строчки
Нет
Я последний отношения скрывал свои
Сто тысяч лет
Просто я пытался уберечь ее
От лишних глаз слов постов
Я бываю очень откровенным
Только сокровенным для меня
Любовь
Была есть и будет
Плевать что скажут люди
Мой Бог меня судит
А он есть Любовь
Плывем в море судеб
Мы словно на судне
И ветер попутный мне скажет без слов

Я люблю тебя больше
Всех на этом свете
У нас будут красивые
Милые дети
Люблю тебя больше всех
В этой вселенной
Моя любовь- это константа
Она неизменна
Потому что ты мне
Как зеркало показала
Меня самого настоящего и свободного
Потому что ты судьбу исковерканную
Повернула и теперь
Она из счастья соткана
А

Потому что ты меня просто любишь
Да
Потому что ты меня просто любишь
Да
Потому что ты меня просто любишь
Да
Потому что ты меня просто любишь
Да

Счастье - это так просто
Встречать обнимать друг друга
Без лишних вопросов
Быть вместе в своем собственном мире
Смотреть обнявшись
Смертельное оружие 4
Счастье – это так легко
Нырять друг в друга глубоко глубоко
Задыхаться от любви в объятиях
Это настоящая любовь
Мать ее

Сама Каменських сьогодні також зворушила мережу освідченням у коханні Потапу.

"Раді поділитися своїм щастям": Каменських зворушила мережу зізнанням в коханні Потапу Розпишуться під аркою: Потап і Каменських сьогодні справлять весілля під Києвом (відео)
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