Весілля Потапа і Насті Каменських: як виглядає ресторан, де відбудеться свято

Весілля Потапа і Насті Каменських (колаж РБК-Україна)

Стало відомо, де Потап і Настя Каменських відгуляють весілля

Весілля Потапа і Насті Каменських відбудеться в розкішному італійському ресторані Fabius, який знаходиться за адресою Столичне шосе, 70.

Напередодні на літню терасу ресторану завезли техніку, квіти, і підготовка до грандіозного дійства йшла повним ходом. 23 травня цей заклад буде закрито для сторонніх.

Ресторан, де відбудеться весілля Потапа і Насті (фото: instagram.com/fabius_restaurant)

Ресторан, де відбудеться весілля Потапа і Насті (фото: instagram.com/fabius_restaurant)

Як відомо, на весілля Потап і Настя запросили багато зірок. Всього, кажуть представники ресторану, на святі очікується кілька сотень гостей. А ось журналістів у числі запрошених немає.

Ми вирішили показати вам, як виглядає ресторан, в якому Потап і Настя Каменських зареєструють шлюб і відсвяткують одну з найважливіших подій в житті.

Ресторан, де відбудеться весілля Потапа і Насті (фото: facebook.com/FABIUSrestaurant)

Нагадаємо, що сьогодні - в день свого весілля - Потап з допомогою кліпу зізнався в любові Насті Каменських і повідомив, що вони дійсно одружуються. Це привело в захват численних фанатів зіркової пари.

Гарна пара! Настя молодець - розтопила серце Потапу.

А я з двох років говорила і вірила, що ви пара!

Щастя вам! Завжди знала, що ви разом! Це просто доля, яка вас звела. Наші українські Джей Зі і Бейонсе. Хочемо бачити вас разом і тримаючись за руки. Адже про кохання треба кричати і дякувати долі!

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Дай Боже вашій парі здоров'я, взаєморозуміння і всього найкращого!

Весілля, звісно, круто! Але давайте вже й хрестини!

Безмежного щастя, любові і виконання всіх бажань.

ПТП - Константа

Текст пісні "Константа", яку Потап присвятив Насті Каменських в день весілля:

Я последний кто не написал

О любви ни одной строчки

Нет

Я последний отношения скрывал свои

Сто тысяч лет

Просто я пытался уберечь ее

От лишних глаз слов постов

Я бываю очень откровенным

Только сокровенным для меня

Любовь

Была есть и будет

Плевать что скажут люди

Мой Бог меня судит

А он есть Любовь

Плывем в море судеб

Мы словно на судне

И ветер попутный мне скажет без слов

Я люблю тебя больше

Всех на этом свете

У нас будут красивые

Милые дети

Люблю тебя больше всех

В этой вселенной

Моя любовь- это константа

Она неизменна

Потому что ты мне

Как зеркало показала

Меня самого настоящего и свободного

Потому что ты судьбу исковерканную

Повернула и теперь

Она из счастья соткана

А

Потому что ты меня просто любишь

Да

Потому что ты меня просто любишь

Да

Потому что ты меня просто любишь

Да

Потому что ты меня просто любишь

Да

Счастье - это так просто

Встречать обнимать друг друга

Без лишних вопросов

Быть вместе в своем собственном мире

Смотреть обнявшись

Смертельное оружие 4

Счастье – это так легко

Нырять друг в друга глубоко глубоко

Задыхаться от любви в объятиях

Это настоящая любовь

Мать ее

Сама Каменських сьогодні також зворушила мережу освідченням у коханні Потапу.