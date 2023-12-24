"Пережили и это главное". В дом известной актрисы попали осколки вражеского "шахеда" (фото)

Что известно

Выяснилось, что квартира Ольги Атанасовой находится несколькими этажами ниже того места, куда попали обломки.

"Много раз было очень близко, но не так как вчера. Мой дом. Спасибо, что живы и целы. Спасибо друзья, что поддержали", - подписала звезда фотографии, которые сделала возле поврежденного дома.

В дом Ольги Атанасовой попали осколки вражеского шахеда (фото: instagram.com/ananasova_olya)

После полномасштабного вторжения РФ знаменитость вместе с дочерью выехала в Германию. Однако впоследствии они вернулась на родину.

Фолловеры поинтересовались у нее, планирует ли актриса после пережитого возвращаться за границу.

"Несмотря на все обстоятельства. Мое место здесь. Моя работа здесь. Я счастлива здесь даже при таких необычных обстоятельствах", - ответила артистка.

В дом Ольги Атанасовой попали осколки вражеского шахеда (фото: instagram.com/ananasova_olya)

Также Ольга рассказала, как весь этот ужас перенесла Адель.

"Она вся в меня. Легли спать в четыре утра, в шесть - пошла в школу", - поделилась Атанасова.

В дом Ольги Атанасовой попали обломки вражеского шахеда (фото: instagram.com/ananasova_olya)

Напомним, в доме, в который попали обломки вражеского БПЛА, также проживает известный украинский телеведущий Андрей Ковальский.

Его квартиру уничтожил дрон и теперь семья нуждается в помощи.