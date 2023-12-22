"Злость наша неисчерпаема". Звезды болезненно отреагировали на российскую атаку Киева "шахедами"
Вечером 21 декабря армия РФ атаковала Киев ударными беспилотниками "Shahed". Осколки дрона попали в жилой дом в Соломенском районе. На верхних этажах вспыхнул пожар.
Многие украинские звезды прятались от взрывов в столице и отреагировали на события в своих соцсетях.
РБК-Украина (проект Styler) делится с вами их реакцией на очередное преступление российских террористов.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram Кати Осадчей, Нади Дорофеевой, Ольги Сумской, Alekseev. Натальи Могилевской, Маши Ефросининой, Андрея Беднякова, Дмитрия Монатика, Александры Зарицкой.
Катя Осадчая
"Злость наша неисчерпаема. Возможно, уже в этом году наше единственное новогоднее желание осуществиться и страна на болотах прекратит свое существование?" - написала Екатерина.
Катя Осадчая отреагировала на атаку Киева (фото: instagram.com/kosadcha)
Надя Дорофеева
"Какая жесть!", - лаконично выразилась Надя.
Надя Дорофеева отреагировала на атаку Киева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Ольга Сумская
"Киев сейчас", - написала актриса и показала фотографии дома, куда попал осколок "шахеда".
Ольга Сумская отреагировала на атаку Киева (фото: instagram.com/olgasumska)
Алексеев
"Супер точным иранским ведром могущественные российские воины уничтожили очередную базу НАТО, расположенную в одной из квартир. Завтра, как обычно, будут докладывать объективную информацию. Жители королевства кривых зеркал могут гордиться своими героями...", - поделился мнением исполнитель.
Alekseev отреагировал на атаку Киева (фото: instagram.com/alekseev_officiel)
Наталья Могилевская
"Киев. 22.12. Друзья, не пренебрегайте воздушной тревогой. Берегите себя", - обратилась к фолловерам звезда.
Наталья Могилевская отреагировала на атаку Киева (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Маша Ефросинина
"Желание всей от*ии беспощадно гореть нарастает стремительнее", - написала телеведущая и сообщила, что она закрыла сбор на зимнюю форму защитницам.
Маша Ефросинина отреагировала на атаку Киева (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Андрей Бедняков
"Я хочу, чтобы каждый пи*юн отсох у тех с*к, которые запускают шахеды и ракеты из России. У меня все", - подчеркнул он.
Андрей Бедняков отреагировал на атаку Киева (фото: instagram.com/biedniakov)
Монатик
"В Киеве громко! Люди добрые, берегите себя", - призвал поклонников исполнитель.
MONATIK отреагировал на атаку Киева (фото: instagram.com/monatik_official)
Александра Зарицкая
"Боже, какие животные. Попадание в многоэтажку", - эмоционально выразилась солистка группы KAZKA.
Александра Зарицкая отреагировала на атаку Киева (фото: instagram.com/kazka.band/)
Недавно мы рассказывали, что семья украинского телеведущего, чья квартира уничтожила дрон, нуждается в помощи.
Также Андрей Ковальский со слезами на глазах рассказал, как его дети отреагировали на ночную атаку "шахедами".