Как выглядит многоэтажка в Соломенском районе Киева после атаки (фото, видео)

В Киеве в результате ночной дроновой атаки россиян обломки упали в нескольких районах, один из них - Соломенский, где была значительно повреждена многоэтажка. На верхних этажах дома возникло возгорание, некоторые квартиры фактически разрушены.

При подготовке материала использовались данные КГВА, ГСЧС, КГГА, Офиса генпрокурора и эксклюзивные кадры с места событий.

РБК-Украина публикует кадры с места происшествия в материале ниже.

Что известно о последствиях атаки в Соломенском районе

Этой ночью враг дронами-камикадзе "Шахед" снова пытался поразить инфраструктуру и жилые дома столицы. Так, падение обломков привело к значительным последствиям в Соломенском районе города.

В частности, в многоэтажном жилом доме возникло возгорание на верхних этажах. По данным спасателей возгорание возникло на 24 этаже. Кроме того, в трех квартирах (на 24-26 этажах) частичное разрушение стен и еще в трех - выбиты окна.

По предварительным данным, двое пострадавших с ушибами мягких тканей и резаными ранами, один из них госпитализирован.

Корреспондент РБК-Украина побывал на месте событий, где обломки повредили многоэтажку. Отметим, что кроме дома значительно повреждены и автомобили во дворе.

Фото: последствия падения обломков в Соломенском районе Киева (Виталий Носач, РБК-Украина)

Добавим, что киевская прокуратура уже начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Последствия атаки в других районах Киева

Напомним, что, кроме Соломенского, также пострадали Голосеевский и Дарницкий районы.

Так, в Дарницком районе вследствие падения обломков дрона возник пожар в комнате на втором этаже двухэтажного частного недостроенного дома. Пожар ликвидирован на площади 20 кв. м. Пострадавших нет.

При этом в Голосеевском районе известно о падении обломка, там без разрушений и пострадавших.

Россия выпустила по Украине 28 "Шахедов"

Этой ночью вражеская армия снова атаковала Украину дронами-камикадзе. Враг выпустил 28 беспилотников, из которых силам ПВО удалось сбить 24.

В целом дроны уничтожали в пределах Киевской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Житомирской, Ровенской и Хмельницкой областей.

Так, в Киевской области в одном в результате падения обломков повреждены 3 частных дома. В одном из недостроенных домов произошел пожар, который оперативно ликвидировали. Без пострадавших.

Кроме того, "Шахеды" атаковали и юг страны, где целями россияне были объекты инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях.

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