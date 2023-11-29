"Дом трясло от звуков взрывов". Осколок "шахеда" повредил квартиру Эктора Хименеса-Браво
Осколок одного из сбитых на днях в столице "шахедов" повредил квартиру звездного кулинара и главного судьи шоу "Мастер шеф" Эктора Хименеса-Браво.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram ресторатора.
Что известно
В ночь на 25 ноября Россия атаковала Украину рекордным количеством вражеских дронов.
Лишь через несколько дней Эктор рассказал о неприятности, которая с ним произошла в тот день.
Эктор Хименес-Браво показал последствия вражеских обстрелов (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)
Так, он показал подписчикам дыру в стекле своего окна, отметив, что так оно выглядит после падения осколка "шахеда".
"Мой дом тогда трясло от звуков взрывов. Одна из частиц дрона попала в окно. Но я понимаю, что это мелочи по сравнению с поврежденными домами детским садом", - поделился ресторатор.
Эктор Хименес-Браво рассказал о последствиях вражеских обстрелов (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)
Кроме того, кусочек дрона попал даже в его спальню.
"Осознание того, что частица дрона попала в твою спальню, это ужас", - эмоционально выразился Хименес-Браво.
Эктор Хименес-Браво показал последствия вражеских обстрелов (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)
Он также призвал фолловеров не забывать, что в стране идет война, помогать ВСУ и своим близким, а также верить в победу.
Эктор Хименес-Браво обратился к фолловеров (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)
Ранее мы писали, что известная украинская телеведущая не смогла попасть в бомбоубежище во время атаки "шахедов".
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