Семья украинского телеведущего, чью квартиру уничтожил дрон, нуждается в помощи

В результате ночной атаки дронов на столицу в Соломенском районе уничтожены несколько квартир в многоэтажном доме. Среди них также жилье украинского телеведущего Андрея Ковальского. Теперь семья нуждается в помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост его жены Татьяны Хитрик в Facebook .

Предварительно есть разрушение между 24 и 25 этажами. За медицинской помощью обратились 2 человека. Одного мужчину доставили в госпиталь, еще одному пострадавшему жителю дома медики оказали помощь на месте.

В Соломенском районе произошло падение обломков, в результате чего несколько квартир в многоэтажке уничтожены.

В ночь на 22 декабря русская армия выпустила по Украине БПЛА. Силы ПВО уничтожили 24 дрона.

Напомним, что Андрей Ковальский работает ведущим программы "Спорт" на телеканале ICTV.

Но квартира разрушена до основания.

Супруги воспитывают двоих маленьких детей. На момент попадания обломка все были в квартире, однако никто не пострадал.

Помочь семье Андрея Ковальского финансово можно по реквизитам - 5375 4112 1062 3422.

"Выжили, мы выжили! И это главное... Квартиры теперь нет", - написала Татьяна.

Ранее мы сообщали о том, что столичный ТРЦ отказался транслировать на экранах имена пленных и погибших украинских военных.

Читайте также, когда впервые произвели дрон и какая их роль в войне сегодня.