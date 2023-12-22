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Семья украинского телеведущего, чью квартиру уничтожил дрон, нуждается в помощи

Украина, Пятница 22 декабря 2023 10:32
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Семья украинского телеведущего, чью квартиру уничтожил дрон, нуждается в помощи Андрей Ковальский с семьей (фото: instagram.com/kovalskyi_andrii)
Автор: Юлия Гаюк

В результате ночной атаки дронов на столицу в Соломенском районе уничтожены несколько квартир в многоэтажном доме. Среди них также жилье украинского телеведущего Андрея Ковальского. Теперь семья нуждается в помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост его жены Татьяны Хитрик в Facebook.

Как присоединиться к помощи

"Выжили, мы выжили! И это главное... Квартиры теперь нет", - написала Татьяна.

Помочь семье Андрея Ковальского финансово можно по реквизитам - 5375 4112 1062 3422.

Супруги воспитывают двоих маленьких детей. На момент попадания обломка все были в квартире, однако никто не пострадал.

Но квартира разрушена до основания.

Семья украинского телеведущего, чью квартиру уничтожил дрон, нуждается в помощи

Разрушение квартиры Андрея Ковальского (фото: facebook.com/tetiana.khytryk)

Напомним, что Андрей Ковальский работает ведущим программы "Спорт" на телеканале ICTV.

Ночная атака на Киев

В ночь на 22 декабря русская армия выпустила по Украине БПЛА. Силы ПВО уничтожили 24 дрона.

В Соломенском районе произошло падение обломков, в результате чего несколько квартир в многоэтажке уничтожены.

Предварительно есть разрушение между 24 и 25 этажами. За медицинской помощью обратились 2 человека. Одного мужчину доставили в госпиталь, еще одному пострадавшему жителю дома медики оказали помощь на месте.

Семья украинского телеведущего, чью квартиру уничтожил дрон, нуждается в помощиСемья украинского телеведущего, чью квартиру уничтожил дрон, нуждается в помощиСемья украинского телеведущего, чью квартиру уничтожил дрон, нуждается в помощи

Последствия ночной атаки на столицу (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Ранее мы сообщали о том, что столичный ТРЦ отказался транслировать на экранах имена пленных и погибших украинских военных.

Читайте также, когда впервые произвели дрон и какая их роль в войне сегодня.

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Киев атака дронов